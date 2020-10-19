Haberler Günaydın Haberleri Hadise Benek Yıldırım için takipçilerine sosyal medyadan böyle seslendi! Paylaşımı ilgi odağı oldu!

Yıldırım için takipçilerine sosyal medyadan böyle seslendi! Paylaşımı oldu!

Güzel şarkıcı ile oyuncu sevgilisi ’ın aşkı doludizgin devam ediyor. Hadise, Yıldırım'ın köpeği 'e Intagram hesabı açmıştı. Sayfayı bizzat kendi yöneten Hadise, Benek’in hesabının kapanmasına üzüldü. Sayfanın yeniden aktif olmasını bekleyen Hadise’nin kendi hesabından yaptığı ise takipçilerini gülümsetmeyi başardı. Hadise’nin Benek’le yaptığı paylaşım oldu. Benek’in görünen bir pozunu paylaşan Hadise, kapanan hesaba gönderme yaparak, “Hesabımızın yeniden açılmasını beklerken biz” notunu ekledi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:30 Son Güncelleme: 19.10.2020 12:03 ABONE OL
Hadise Benek Yıldırım için takipçilerine sosyal medyadan böyle seslendi! Paylaşımı ilgi odağı oldu!

Bir süredir oyuncu ile aşk yaşayan , Yıldırım'ın köpeği 'e Intagram hesabı açmıştı. Sayfayı bizzat kendi yöneten Açıkgöz, Benek'in hesabının kapanmasına üzüldü. Sayfanın yeniden aktif olmasını bekleyen Hadise'nin kendi hesabından yaptığı ise takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

Hadise Benek Yıldırım için takipçilerine sosyal medyadan böyle seslendi! Paylaşımı ilgi odağı oldu!

Geçtiğimiz mart ayından bu yana aşk yaşayan ve , ilk olarak ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de daha sonra mutlu oldukları anları paylaşmaya başlamıştı.

Hadise Benek Yıldırım için takipçilerine sosyal medyadan böyle seslendi! Paylaşımı ilgi odağı oldu!

Sosyal medya hesabından 'le çekilen fotoğraflarını paylaşan bir adım daha atarak Benek için özel bir sayfası açmıştı.Hatta şarkıcı, 'Küçük Bir Yol' adlı parçasının klibinde de sevimli dostuyla kamera karşısına geçti.

Hadise Benek Yıldırım için takipçilerine sosyal medyadan böyle seslendi! Paylaşımı ilgi odağı oldu!

Yıldırım adıyla açılan hesapta Benek adına paylaşımlar yapıyordu. Ancak sayfanın kapatılması Hadise'yi üzdü. Ünlü sanatçı durumu kendi hesabından takipçilerine duyurdu.

Hadise Benek Yıldırım için takipçilerine sosyal medyadan böyle seslendi! Paylaşımı ilgi odağı oldu!

Yıldırım'ın sosyal medya hesabının kapanması üzerine ünlü şarkıcı, kendi hesabından bir açıklama yaptı.

Hadise Benek Yıldırım için takipçilerine sosyal medyadan böyle seslendi! Paylaşımı ilgi odağı oldu!

'HESABIMIZIN YENİDEN AÇILMASINI BEKLERKEN BİZ'
'in görünen bir pozunu paylaşan , kapanan hesaba gönderme yaparak, "Hesabımızın yeniden açılmasını beklerken biz" notunu ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hadise Benek Yıldırım için takipçilerine sosyal medyadan böyle seslendi! Paylaşımı ilgi odağı oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA