Hadise Benek Yıldırım için takipçilerine sosyal medyadan böyle seslendi! Paylaşımı ilgi odağı oldu!

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, Yıldırım'ın köpeği Benek'e Intagram hesabı açmıştı. Sayfayı bizzat kendi yöneten Açıkgöz, Benek'in hesabının kapanmasına üzüldü. Sayfanın yeniden aktif olmasını bekleyen Hadise'nin kendi hesabından yaptığı paylaşım ise takipçilerini gülümsetmeyi başardı.
Geçtiğimiz mart ayından bu yana aşk yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım, ilk olarak ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de daha sonra mutlu oldukları anları paylaşmaya başlamıştı.
Benek Yıldırım'ın sosyal medya hesabının kapanması üzerine ünlü şarkıcı, kendi hesabından bir açıklama yaptı.