İkinci pijama vakası

TÜRKpop müziğinin yeni isimlerinden Berru Tural, yaz başı çıkardığı 'Aşk Esiyor' ile gündemde yer aldıktan sonra, 2021'in ilk aylarında çıkacak yeni single'ının hazırlıklarına hız verdi. 'Final', 'İntikam', 'Aşk Engel Tanır mı', 'Hiç İyi Değilim' şarkılarıyla pop alemine kalıcı izler bırakmayı hedefleyen Tural, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Uzun yıllar sonra Gülşen'den sonra pijama giyip kamera karşısına geçip klip çekmeye hazırlanan Tural, Emre Erdemoğlu'nun 2021 kreasyonundan bir tasarım giyecek.