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Kermeste sattığım giysilerimin geliriyle tablet aldım’

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Kermeste sattığım giysilerimin geliriyle tablet aldım’
Ünlü sanatçı Aslı Hünel, önceki gün Tuzla Belediyesi 2020-2021 Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu'nun açılışında konser verdi. Konserine 'Sefalar Getirdiniz Dostlar'ı seslendirerek başlayan Hünel, sanat müziğinin en sevilen eserlerini Tuzlalılarla birlikte seslendirdi.

'ÜÇ GÜN AYAKTA DURDUM'
Tuzla Belediyesi'nin 'Askıda Tablet' kampanyasının da kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Hünel, şöyle konuştu: "Bir kermeste kendi giysilerimi ve aksesuarlarımı sattım. Üç gün boyunca ayakta durdum. Bir satıcı gibi hiç üşenmeden, paylaştım. Oradan gelen gelirle tablet aldım. Ne kadar güzel bir kampanya başlatılmış, ben de vesile oldum. Bunun devamını getirmeye çalışıyorum. İnşallah gücüm nispetinde daha da faydalı olmaya çalışacağım" dedi.
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Kermeste sattığım giysilerimin geliriyle tablet aldım’
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