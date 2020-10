'Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin lira kazanan Hikmet Karakurt: İlk işim kardeşime tablet almak olacak

Atv ekranlarının sevilen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de, 10 Ekim Cumartesi akşamı yarışan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin konuştuğu isim oldu. Geçen hafta, 60 bin liralık sorunun cevabını, kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğini söyleyen ve 125 bin liralık soruyu da bilen Hikmet Karakurt, bu haftaki ikinci bölümde 250 bin TL'lik soruyu da açtırdı.Karakurt, uzun uzun düşündükten sonra yarışmadan çekildi ve 125 bin lira kazandı. SABAH'a konuşan Hikmet, yarışmadan önce kardeşi Halil'e dersleri için tablet sözü verdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi yapacağım ilk iş yarışma öncesinde kardeşim Halil'e söz verdiğim tableti almak olacak. Paranın çoğunu kardeşlerimin eğitimi için harcayıp geri kalanıyla küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Bu yarışma sayesinde birçok kişi beni tebrik etti. Birçok kişi ile tanışma fırsatını buldum. Biz 8 kardeşiz, bundan böyle el ele vererek hayatımıza devam edeceğiz. Dün gece beni milyonlarca insan izledi. Tüm Türkiye tanıdı. Bu herkese nasip olmaz."22 YAŞINDAKIKarakurt, yarışma sürecini şöyle anlattı: "İlk başlarda herhangi bir hedefim yoktu çünkü bu yarışmada her an her şey olabilirdi. Çok şükür 125 bin liraya kadar gelebildim. Biliyorum herkes 250 bin TL değerindeki soruyu cevaplamamı beklese de, sorunun bazı seçenekleri birbirine çok yakındı ve joker hakkım yoktu. Ayrıca 125 bin TL ailem için büyük bir para ve asla bu riski alamayacağımı düşünerek çekilmenin daha hayırlı olacağına karar verdim." Verdiği karardan çok memnun olduğu dile getiren Karakurt, "İyi ki çekildim çünkü çekildikten sonra işaretlediğim seçenek yanlıştı. 'Bu hayatta bazen kazandığınla yetinmek gerekir' derler ya gerçekten de böyle" diye konuştu.AYDA yürüyen ilk insan olan Armstrong, aya giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür? A: Galileo'nun teleskobu B: Newton'un peruğu C: Wright kardeşlerin uçağı D: Einstein'ın beyni Doğru cevap: Wright kardeşlerin uçağı