Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın’a aşkını ilan etti!

Oyuncu Melis Birkan, meslektaşı Aras Aydın ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. Birkan, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulunarak Aras ile ilişkilerinin birinci yılını kutladı
Kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın ile aşk yaşayan Melis Birkan, Instagram'dan aşk dolu paylaşımda bulundu.
"SENİNLE GEÇEN BİR YILIMA ŞÜKÜRLER OLSUN"
İkiliden Melis Birkan, sosyal medya hesabına el ele verdikleri pozunu "Seni bana getiren her şeye ve seninle geçen 1 yılıma şükürler olsun sevgilim. İyi ki sen..." notuyla yayınladı.
38 yaşındaki oyuncu, bu paylaşımı ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü.