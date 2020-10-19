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sevgilisi ’a aşkını ilan etti!

Güzel oyuncu ve sevgilisi sosyal medyada gündem oldu. hesabında sevgilisiyle el ele pozlarını paylaşan ünlü Melis Birkan, o karenin altına duygusal bir de not düştü: "Seni bana getiren her şeye ve seninle geçen 1 yılıma şükürler olsun sevgilim. İyi ki sen." Melis Birkan ve Aras Aydın’ın paylaşımı takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:59 Son Güncelleme: 19.10.2020 16:37 ABONE OL
Melis Birkan ve sevgilisi Aras Aydın’a aşkını ilan etti!

Oyuncu , meslektaşı ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. Birkan, hesabından romantik bir paylaşımda bulunarak Aras ile ilişkilerinin birinci yılını kutladı

Melis Birkan ve sevgilisi Aras Aydın’a aşkını ilan etti!

Kendisi gibi oyuncu olan ile aşk yaşayan , Instagram'dan aşk dolu paylaşımda bulundu.

Melis Birkan ve sevgilisi Aras Aydın’a aşkını ilan etti!

- çifti, ilişkilerinde bir yılı geride bıraktı.

Melis Birkan ve sevgilisi Aras Aydın’a aşkını ilan etti!

"SENİNLE GEÇEN BİR YILIMA ŞÜKÜRLER OLSUN"

İkiliden , hesabına el ele verdikleri pozunu "Seni bana getiren her şeye ve seninle geçen 1 yılıma şükürler olsun sevgilim. İyi ki sen..." notuyla yayınladı.

38 yaşındaki oyuncu, bu paylaşımı ile takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Melis Birkan sevgilisi Aras Aydın’a aşkını ilan etti!
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