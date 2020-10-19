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Şarkıcı 'a hakaretten ! Fulden Uras'ın "Bu kadın dolandırıcı" paylaşımı başına dert oldu...

Şarkıcı 'ın başı "Dolandırıcı" dediği için dertte. Başkanı olduğu Kelebek Çocukları Derneği adına düzenlenen programda karşılaştığı dernek üyesine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan , para cezasına çarptırıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 19.10.2020 07:46 Son Güncelleme: 19.10.2020 08:08 ABONE OL
Şarkıcı Fulden Uras'a hakaretten ceza! Fulden Uras'ın Bu kadın dolandırıcı paylaşımı başına dert oldu...

Başkanı olduğu Kelebek Çocukları Derneği adına düzenlenen programda karşılaştığı dernek üyesine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan şarkıcı , para cezasına çarptırıldı.

Şarkıcı Fulden Uras'a hakaretten ceza! Fulden Uras'ın Bu kadın dolandırıcı paylaşımı başına dert oldu...

Uras, derneğin geçen yıl düzenlenen iftar programında dernek üyesi Betül T. ile karşılaşmış, ikili arasında tartışma çıkmıştı. Şarkıcı sosyal medya hesabından "Betül T.'yi savcılığa ihbar edeceğim. Milleti dolandıran biri" şeklinde yorum yazınca, Betül T. savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Şarkıcı Fulden Uras'a hakaretten ceza! Fulden Uras'ın Bu kadın dolandırıcı paylaşımı başına dert oldu...

Betül T.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uras'la uzlaşmak istemeyen Betül T.'nin şikayeti üzerine şarkıcı hakkında dava açıldı. İstanbul Asliye Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Uras, Betül T. hakkındaki paylaşımı kendisinin yaptığını kabul etti.

Şarkıcı Fulden Uras'a hakaretten ceza! Fulden Uras'ın Bu kadın dolandırıcı paylaşımı başına dert oldu...

Mahkeme Uras'ı hakaret suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırdı.

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Şarkıcı Fulden Uras'a hakaretten ceza! Fulden Uras'ın "Bu kadın dolandırıcı" paylaşımı başına dert oldu...
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