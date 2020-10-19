Şarkıcı Fulden Uras'a hakaretten ceza! Fulden Uras'ın "Bu kadın dolandırıcı" paylaşımı başına dert oldu...

Betül T.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uras'la uzlaşmak istemeyen Betül T.'nin şikayeti üzerine şarkıcı hakkında dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Uras, Betül T. hakkındaki paylaşımı kendisinin yaptığını kabul etti.