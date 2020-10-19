Haberler Günaydın Haberleri Sinan Akçıl'ın gizli sevgiisinden baba olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Sinan Akçıl 'hamile sevgili' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi!

'ın gizli sevgiisinden baba olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Sinan Akçıl '' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi!

Magazin gündemi şarkıcı ile yeniden evlenecekleri beklenen eski eşi 'nın ayrılık haberlerini konuşurken bir bomba iddia ortaya atıldı. 2018 yılında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ayrılığın ardından aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden birlikte olmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrılık haberlerinin ardından bugün ortaya atılan bir iddiada Sinan Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Sinan Akçıl'ın sevgilisinin hamile olması nedeni ile Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı söylendi. Sinan Akçıl'dan baba olacağı yönündeki dedikoduya üzerinden yalanlama geldi. İşte Sinan Akçıl'ın iddialarına yanıt olarak yaptığı paylaşım...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:49 Son Güncelleme: 19.10.2020 12:26 ABONE OL
Sinan Akçıl'ın gizli sevgiisinden baba olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Sinan Akçıl 'hamile sevgili' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi!

Magazin gündemi şarkıcı ile yeniden evlenecekleri beklenen eski eşi 'nın ayrılık haberlerini konuşurken bir bomba iddia ortaya atıldı. 2018 yılında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı.

Sinan Akçıl'ın gizli sevgiisinden baba olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Sinan Akçıl 'hamile sevgili' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi!

ile ayrılığın ardından aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden birlikte olmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın ayrıldığı ortaya çıktı.

Sinan Akçıl'ın gizli sevgiisinden baba olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Sinan Akçıl 'hamile sevgili' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi!

Ayrılık haberlerinin ardından bugün ortaya atılan bir iddiada 'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Sinan Akçıl'ın sevgilisinin hamile olması nedeni ile ile yollarını ayırdığı söylendi. Sinan Akçıl'dan baba olacağı yönündeki dedikoduya üzerinden yalanlama geldi. İşte Sinan Akçıl'ın iddialarına yanıt olarak yaptığı paylaşım...

Sinan Akçıl'ın gizli sevgiisinden baba olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Sinan Akçıl 'hamile sevgili' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi!

"HAMİLE SEVGİLİ" İDDİALARINA YANIT

Konuyla ilgili açıklama yapan Akçıl, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

38 yaşındaki müzisyen, hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim.

Sinan Akçıl'ın gizli sevgiisinden baba olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Sinan Akçıl 'hamile sevgili' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi!

Öte yandan 'ın ile yaptığı eski paylaşımları hesabından kaldırmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

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Sinan Akçıl'ın gizli sevgiisinden baba olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Sinan Akçıl 'hamile sevgili' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi!
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