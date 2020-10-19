Sinan Akçıl'ın gizli sevgiisinden baba olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Sinan Akçıl 'hamile sevgili' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi!

Magazin gündemi şarkıcı Sinan Akçıl ile yeniden evlenecekleri beklenen eski eşi Burcu Kıratlı'nın ayrılık haberlerini konuşurken bir bomba iddia ortaya atıldı. 2018 yılında sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı.
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ayrılığın ardından aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden birlikte olmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın ayrıldığı ortaya çıktı.
Ayrılık haberlerinin ardından bugün ortaya atılan bir iddiada Sinan Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Sinan Akçıl'ın sevgilisinin hamile olması nedeni ile Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı söylendi. Sinan Akçıl'dan baba olacağı yönündeki dedikoduya sosyal medya üzerinden yalanlama geldi. İşte Sinan Akçıl'ın hamile sevgili iddialarına yanıt olarak yaptığı paylaşım...
"HAMİLE SEVGİLİ" İDDİALARINA YANIT
Konuyla ilgili açıklama yapan Akçıl, hakkında çıkan haberleri yalanladı.
38 yaşındaki müzisyen, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:
Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim.
Öte yandan Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile yaptığı eski paylaşımları sosyal medya hesabından kaldırmadığı da dikkatlerden kaçmadı.