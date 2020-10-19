Sinan Akçıl'ın gizli sevgiisinden baba olacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Sinan Akçıl 'hamile sevgili' iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi!

"HAMİLE SEVGİLİ" İDDİALARINA YANIT

Konuyla ilgili açıklama yapan Akçıl, hakkında çıkan haberleri yalanladı.

38 yaşındaki müzisyen, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15-20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu, benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımızı kullanmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim.