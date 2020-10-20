EDHO'da milyonları ekran başına kilitleyen sahne: Alpaslan'ın mekan basma sahnesi geceye damga vurdu!

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz milyonları yine ekranlara kilitledi. EDHO'nun yeni bölümüne Alpaslan'ın mekan basma sahnesi damga vurdu. İzleyenleri heyecanlandırdı. Yaman'ın adamlarını öldürüp Alpaslan ve Yaman'ın yüz yüze gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz'ın yeni bölümünde nefes kesen mekan basma sahnesi…