Son Dakika: Eşine kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan kadın, başkasıyla davullu zurnalı düğün yaptı!  Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı!

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Son Dakika: Eşine kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan kadın, başkasıyla davullu zurnalı düğün yaptı!  Gerçekleri ortaya çıkardı!

Hafta içi her gün saat 16.20’de Atv ekranlarında yayınlanan ’da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. Bu sefer ise yaşanan olay herkesi şoke etti. Esra Erol’un programına katılan ’ın anlattıkları Tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi. Özbay Özışık’ın "Resmi nikâhlı eşim Aycan Ö. . İsimli kişi ile davullu zurnalı düğün yaptı" dedi, Esra Erol tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:54 Son Güncelleme: 20.10.2020 12:50 ABONE OL
Eşine kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan kadın, başkasıyla davullu zurnalı düğün yaptı!  Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı!

Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan 'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. Bu sefer ise yaşanan olay herkesi şoke etti. Esra Erol'un programına katılan 'ın anlattıkları Tüm Türkiye'yi şaşkına çevirdi. Özbay Özışık'ın "Resmi nikâhlı eşim Aycan Ö. . İsimli kişi ile davullu zurnalı düğün yaptı" dedi, Esra Erol tepki gösterdi.

Eşine kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan kadın, başkasıyla davullu zurnalı düğün yaptı!  Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı!

Geçtiğimiz Şubat ayında kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan Aycan Ö.'nin 7 ay sonra Ekim ayında . İle düğün yaptığı ortaya çıktı.

Eşine kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan kadın, başkasıyla davullu zurnalı düğün yaptı!  Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı!

19 Ekim'de Konya'dan 'un programına katılan , yaşadıklarını şöyle anlattı: "Eşim ile kaçarak evlendik, beni terk ettiği zaman oğlumuz çok küçüktü, bu süreçte ne beni aradı ne de oğlumuzu merak etti ve sonrasında ise düğün yaptığını öğrendim." Dedi. Canlı yayına bağlanan Aycan Ö'ın ablaları canlı yayında "kardeşim Aycan şu an .'in yanında" diyerek tüm iddiaları kabul etti.

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Eşine kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan kadın, başkasıyla davullu zurnalı düğün yaptı!  Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı!

ise karşılık verdi: "Aycan çocuğunu ne zamandır görmüyor. Bana kardeşinizin şuan ki ilişkisini, yaptığınız düğünü derneği nasıl açıklayacaksınız bunu merak ediyorum. " dedi

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Son Dakika: Eşine kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan kadın, başkasıyla davullu zurnalı düğün yaptı!  Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı!
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