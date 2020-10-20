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Dayakçı ’ın 1 yıl hapsi isteniyor

İspanyol model , karşılaştıkları mekanda kendisini darp eden ’ı affetmedi. Savcılık, Ünsal hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
Dayakçı Tuba Ünsal’ın 1 yıl hapsi isteniyor
İddiaya göre İspanyol model Elisabeth Mass Vall, geçtiğimiz aylarda kendisini Tuba Ünsal'la aldatan eski eşi Caner Karaloğlu ile lüks bir restoranda karşılaşmış, onunla konuşmak istemiş, fakat hem Karaloğlu'dan, hem de Tuba Ünsal'dan dayak yemişti.

Ünlü model şikayetçi olunca, Karaloğlu hakkında hakaret ve darptan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Savcılık, Ünsal'dan da dayak yiyen Vall'ın müşteki olduğu dosyayı, Uzlaşma Büro'ya yolladı. Ancak İspanyol model Ünsal'ı affetmedi, olayla ilgili yaralama suçundan dava açıldı. İddianamede, Ünsal'ın Vall'ın arkasından gelip saçlarını çekip darp ettiği anlatıldı.

SAĞ OMZUNU ZEDELEDİ
İSTANBUL Adli Tıp Kurumu tarafından İspanyol modelin kafasının arka bölgesinde ağrı, sağ omzunda zedelenme meydana geldiğine dair rapor olduğu belirtilen iddianamede, Ünsal'ın 1 yıla kadar hapsi isteniyor.
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Dayakçı Tuba Ünsal’ın 1 yıl hapsi isteniyor
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