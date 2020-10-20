Sinan Özen'in minik kızı Neva'dan haber var! Sinan Özen'in eşi haberi alınca sevinç gözyaşlarına boğuldu!

Sinan Özen 7.kez ameliyat edilen kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ünlü şarkıcı Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva yaşadığı bağırsak hastalığından nedeni ile 7. ameliyatını oldu.
Sanatçı Sinan Özen 2016 yılında Burcu Kartal'la nikah masasına oturmuştu. 4 yıllık mutlu evliliklerini ikizleriyle taçlandıran çift kızları Neva'nın rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Şubat ayında doğan ikizleri Sanberk ve Neva'nın aileye katılmasıyla mutlulukları perçemlenen ikili, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
Sinan Özen dün sosyal medya hesabından minik Neva'nın ameliyata giderken görüntülerini paylaşmış ve sevenlerinden dua istemişti. Şarkıcı Sinan Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla güzel haberler verdi.
Sinan Özen son paylaşımında kızı Neva'nın sağlık durumu ile ilgili doktorlarından bilgi aldığı anları paylaştı.
Kızı Neva'nın doktorunun açıklamalarını paylaşan Özen, "Rabbime şükürler olsun. Rabbim nerede sağlığa ihtiyacı olan varsa devasını nasip etsin. Evladımızın bu sürecinde yanımızda olan başta sağlık çalışanları olmak üzere herkese, gözyaşlarıyla evladımız için dualarını esirgemeyen tüm halkımıza çok teşekkür ederim" notunu ekledi.
Özen'in paylaşımına eşi Burcu Kartal'ın sevinç gözyaşları damga vurdu.
Ünlü sanatçının gönderisine destek mesajları yağdı.