Üç gündür kayıp olan liseli kızı Müge Anlı buldu

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Sert', kayıpları bulmaya devam ediyor. Programda geçtiğimiz günlerde 17 yaşındaki liseli kız bulunarak ailesine teslim edildi. Anne Mesude Baştürk ve abla Damla Baştürk, 14 Ekim'de Beylikdüzü'nde kaybolan E.B'yi aramak için Müge Anlı'dan yardım isteyip yayına katılmışlardı. Yayının hemen ardından anne ve ablayı mutluluğa boğan o haber geldi; genç kız artık güvendeydi. Ekiple yola çıkan aile, kızlarını teslim almak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği'ne gitti. Üç gün boyunca akan gözyaşları, yerini mutluluğa bırakmıştı. Kızlarıyla beraber polis merkezinden ayrılan ailenin yüzü artık gülüyordu.SAĞLIK meslek lisesinde son sınıf öğrencisi olan liseli kız, kaybolduğu gün annesine staja gideceğini söyleyerek evden çıkıyor. Annesi hastanede staj yaptığını sanırken, okul müdüründen kızının staj yerine gitmediği bilgisini alıyor. Okula gelen bu telefon üzerine kızını arayan anne, nerede olduğunu soruyor, fakat E.B. yalanını devam ettirerek annesine stajda olduğunu söylüyor. Kızının dürüst davranmaması üzerine anne-kız telefonda tartışıyor. E.B. telefonunu kapatıyor, kendisinden haber alınamıyor.