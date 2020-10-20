Ünlülerin menajeri Özgür Aras: Pandemide müzik sektörünü cumhurbaşkanlığı konserleri kurtardı

Menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras, sosyal medyada yayınlanan izleMelis programında soruları yanıtladı. Pandemi döneminde müzik sektörünün durduğunu ve halkın motivasyonu için Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Yeditepe Konserleri'nin sektörü kurtardığını söyleyen Aras, "Bu konserler birçok müzisyenin evine para girmesini sağladı" dedi. Ünlü menajer, yapılan konserleri eleştirenlere ise tepki gösterdi: "Siyasi görüşünüz ne olursa olsun yapılan işe saygı göstermek lazım. Onlarca müzisyen para kazandı, bu bir amaca hizmet etti. Çorbada kimin tuzu varsa kendi adıma teşekkür ediyorum." Konserdeki sanatçılara 'kadrolu sanatçılar' yorumlarının yapılmasını da kabul etmeyen Aras, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanı'nın fikirlerine katılmayan birçok sanatçının da o konserlerde olduğunu gördüm. Kimseye ayrımcılık yapılmadı. Müzik, partiler üstüdür, onun kadrolusu, bunun kadrosuzu gibi bir şey değildir."28 yıldır birçok sanatçıya yol arkadaşlığı yaptığını söyleyen Aras, bir gün bu işi bırakıp siyasete atılacağını açıkladı: "Gönlümde hep siyaset yapmak var. Bu benim çocukluk hayalim. Bir şekilde Bodrum Belediye Başkanlığı'na oynayacağım. Bir sonraki seçimlerde büyük ihtimalle adaylığımı koymuş olacağım. Şimdiki aklım olsa bu hayatın içinde olmazdım. Ankara'da mecliste veya bir bakanlıkta işini iyi yapan bir özel kalem müdürü olurdum."