Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Ekim 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Ekim 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Ekim 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dünyada paranın yeri değişiyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 EKİM 2020 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars – Jüpiter 90'lığı karşıtlığı ani kayıpları ve son dakika haberlerini gündeme taşıyabilir. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs kapsamında yapacağı düzenlemeler haber değeri taşıyan birçok olayı unutturabilir. 1992 Kuruluşlu Opet konuşulabilir.

Koç: Son 1 yıldır yaşadıklarını analiz etme fırsatın önünde duruyor! Yeni bir rota belirlemek üzere yola çıkıyorsun. Evinle ilgili farklı dekorasyon fikirleri araştırabilirsin.

Boğa: Hesaplaşma vakti! Eski ilişkiler gündeme gelebilir. Yanlış anlaşılmaya müsait hareketlerde bulunabilirsin. Kararlarında aceleci olmamakta fayda var.

İkizler: Bir süredir görüştüğün, içinden neden olmasın diye geçirdiğin kişiyle çok basit bir konu üzerinden ters düşebilirsin. Ortak yönlerinizi bulacaksın.

Yengeç: Maddi konularda üzerine düşünmenin gerektiği meseleler artabilir, kendine belli konularda çeki düzen vermek isteyebilirsin.

Aslan: Sosyal çevrendeki hareketliliğe dahil olmak gününü daha da güzelleştirecek ama herkese aynı zamanda söz vermemek dikkat ettiğin konulardan olmalı…

Başak: Kendi halinde kalmak isteyeceğin bir günden geçiyorsun. Geçmişten gelen kapanmayan bir borç, hesaplarını yeniden incelemene neden olabilir.

Terazi: Üzerine düşündüğün ama bir türlü çözüme kavuşmayan konuların tekrar gündemine gelirken, bunları çözmek üzere adımlar atıyorsun.