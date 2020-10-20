Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Ekim 2020 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Ekim 2020 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 20 Ekim 2020 Salı burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dünyada paranın yeri değişiyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Mars – Jüpiter 90'lığı karşıtlığı ani kayıpları ve son dakika haberlerini gündeme taşıyabilir. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs kapsamında yapacağı düzenlemeler haber değeri taşıyan birçok olayı unutturabilir. 1992 Kuruluşlu Opet konuşulabilir.
Koç: Son 1 yıldır yaşadıklarını analiz etme fırsatın önünde duruyor! Yeni bir rota belirlemek üzere yola çıkıyorsun. Evinle ilgili farklı dekorasyon fikirleri araştırabilirsin.
Boğa: Hesaplaşma vakti! Eski ilişkiler gündeme gelebilir. Yanlış anlaşılmaya müsait hareketlerde bulunabilirsin. Kararlarında aceleci olmamakta fayda var.
İkizler: Bir süredir görüştüğün, içinden neden olmasın diye geçirdiğin kişiyle çok basit bir konu üzerinden ters düşebilirsin. Ortak yönlerinizi bulacaksın.
Yengeç: Maddi konularda üzerine düşünmenin gerektiği meseleler artabilir, kendine belli konularda çeki düzen vermek isteyebilirsin.
Aslan: Sosyal çevrendeki hareketliliğe dahil olmak gününü daha da güzelleştirecek ama herkese aynı zamanda söz vermemek dikkat ettiğin konulardan olmalı…
Başak: Kendi halinde kalmak isteyeceğin bir günden geçiyorsun. Geçmişten gelen kapanmayan bir borç, hesaplarını yeniden incelemene neden olabilir.
Terazi: Üzerine düşündüğün ama bir türlü çözüme kavuşmayan konuların tekrar gündemine gelirken, bunları çözmek üzere adımlar atıyorsun.
Akrep: Kariyerinle ilgili önemli bir evreye giriyorsun. Eleştirileri çok fazla kişiselleştirmemende fayda var. Anne ailesi ile gerilimler yaşanabilir.
Yay: İşinle ilgili yeni konular gündeme gelebilir, ani değişimler karşısında şaşkın kalabilirsin. Çevrenden gelen eleştirilere karşı yadırgama içindesin.
Oğlak: Önündeki projeleri değerlendirmek konusunda ufak tefek engellere takılabilirsin. Rakiplerini eliyorsun. Spora başlamak üzere karar alabilirsin.
Kova: Uzun zamandır içinde bulunduğun duygusal krizleri yönetmeye başlıyorsun. İşlerini bir düzene oturtmak için yeni plan ve araştırmalara girişebilirsin.
Balık: Askıya aldığın konular gündeminizi değiştirmenize neden olacak. Özellikle aile ve ev hayatında bazı düzenlemelere gitmeniz gerektiğini fark edeceksiniz.
DÜNYADA PARANIN YERİ DEĞİŞİYOR
Küreselleşme ve yeni dünya düzenine uyum sağlama süreci sandığımızdan daha hızlı ilerliyor. Bizlerse bu düzene uyum sağlamanın hesaplarını maddi ve manevi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Peki ekonomik kırılmalarımızı doğru yönetiyor muyuz?
Nüfus ve Maddi Seviye
Yatırım yapmak elimizde maddi gücün sınırı kadardır. Bu bağlamda paramızı nereye yatıracağımızı dikkatli bir şekilde belirlemek gerekiyor. Elbette altın ve döviz yatırımları ne kadar revaçta olsa da yoğun nüfusun bu kanallara yönelmesi yatırım yaparken akıllara takılan soru işaretlerinden birisi oluyor. Hatta şu soruyu dahi sorabiliyoruz kendimize; ''Herkes yatırımlarından kar ederken ya ben edemezsem?'' Bu noktada ise sonuç odaklı, dikkatli ve kriz yönetiminde becerikli olmak gerekiyor. Ne de olsa 2020 gibi her şeyin olduğu bir yıldan geçtik.
Nitelikli Kazanç Sağlamak İstiyoruz
Yatırım yapmanın ilk amacı bu yatırımdan düzenli bir maddi kazanç sağlamaktır. Bu kazancın miktarı da yatırımlara karşı olan bakış açımızı önemli bir ölçüde etkileyecektir. Sonuçta kimse sonucunu kestiremediğini bir yatırıma parasını ayırmak istemez. Buradan hareketle ekonomik anlamda da kendimize yeni fırsatlar yaratmak isteriz. Peki nitelikli kazanç sağlamak için ne gibi yollar izlenebilir.
Kendi Cüzdanınızın Uzmanı Olun
Yatırım konusunda sonuç almak ve yol kat etmek için en önemlisi kendi cüzdanımızın uzmanı olmalıyız. Bu konuda temel bilgilere sahip olmak sizin için yeterli olacaktır. Piyasa ve finans terminolojisi üzerine uzmanlık yapmanıza en azından kısa vadede gerek yok. Güzel başlangıçlar yapmak için hedef belirlemek gerekiyor. Ancak böyle tuhaf bir yılda sektör değiştirmek için İki kere düşünün derim.