Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 32 yıl sonra gerçekleşen mucize! 3 aylıkken tren garına bıraktığı oğlunu buldu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gözyaşları sel oldu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıplar bulunmaya devam ederken bugün bir mucize daha yaşandı. 49 yaşındaki Şükran Sakin, 32 yıl önce 3 aylıkken Sirkeci Tren Garı'na bıraktığı çocuğunu bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Sakin, 12 Ekim'de katıldığı programda şunları anlattı:

Müge Anlı'da son dakika! Canlı yayında gözyaşları sel oldu... | Video

'BIRAKMAMI ANNEM İSTEDİ'

"Annem ve babam ayrılmıştı. Daha sonra annem başkasıyla evlendi, eşine biz çocukları için, 'Onlar benim yeğenim, kız kardeşim öldüğü için ben onları büyüttüm, bana o yüzden anne diyorlar' derdi. Evdeki baskılara dayanamayıp 17 yaşında evden kaçtım, biriyle evlendim ve Sivas'a yerleştim. Daha sonra eşim askere gitti, ben de çocuğumla annemin yanına dönmek zorunda kaldım. Ama annem, ne beni, ne de çocuğumu asla istemedi. Çocuğumu bırakmam için bana baskı yaptılar. Bebeğimi nasıl doyuracağımı bile bilmiyordum. 1988'de annem ve bir akrabası beni evden çıkardı.



Küçükçekmece'deki tren istasyonunda trene binerek Sirkeci'ye gittik. Orada bana çocuğumu bırakmamı söylediler. Hiç istemesem de bırakmak zorunda kaldım." Günlerdir evladını arayan anneye müjdeli haber geldi. 3 aylıkken bıraktığı oğlu hattın diğer ucundaydı. Annesini ekranda ilk defa gören Dursun, "32 yıl boyunca hiç mi gelmedim aklına? En azından yüzümü görmek bile istemedin mi? Ben anne diyemem sana. Benim bir ailem var" diyerek görüşmeyi reddetti. Fakat günlerdir karşısında acılı bir anne gören Müge Anlı, telefonun diğer ucundaki Dursun'u ikna ederek canlı yayına gelmesini sağladı. Anne-oğul, 32 yıl sonra ilk kez birbirlerini gördü.



EN İYİ HABER PROGRAMI ÖDÜLÜ

'Müge Anlı ile Tatlı Sert', ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği'nin düzenlediği Avrasya Kalite Ödülleri'nde program En İyi Haber Programı ödülüne layık görüldü. Dernekten dokuzuncu kez ödül alan Anlı, "Ödülümüzü her yıl Dernek Başkanı Osman Doğan'dan teslim alıyorduk. Bu sene pandemiden dolayı Sayın Doğan yayınımıza katılamadı. Ödülü izleyicilerim adına alıyorum" dedi.