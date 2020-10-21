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'in oğlu 'den sonra küçük oğlu 'de kullanırken yakalandı

Ünlü yönetmen ’in küçük oğlu , Bebek’te 1.45 promil kullanırken trafik çevirmesine takıldı. Orfeo hakkında soruşturma başlatıldı. Çetin’in büyük oğlu Rüzgar da 2016’da alkollü araç kullandığı için karıştığı kazada bir polis memurunun ölümüne neden olmuştu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin'de alkollü araç kullanırken yakalandı
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin, geçtiğimiz günlerde Bebek'te alkollü araç kullanırken yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hakkında soruşturma başlatılan Çetin, Alman vatandaşı olduğunu, tatil yapmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini söyledi. 21 Ağustos günü arkadaşlarıyla Bebek'te bir eğlence mekanına gittiklerini, alkol aldıklarını, eğlence sonrası mekandan ayrılmak üzere yola çıktıklarını belirtti.

ABİSİNİN VUKUATI ÇOK
SINAN Çetin'in büyük oğlu Rüzgar Çetin ise, Beşiktaş'ta 29 Ocak 2016 gecesi, alkollü araç kullandığı için polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, diğer polis memuru Emre Tetik'in de ağır yaralanmasına neden olmuştu. Çetin, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Rüzgar Çetin, Temmuz 2006'daki kazada ise yine Beşiktaş'ta cipiyle takla atmıştı.

'EKİPTEKİ EN AYIK KİŞİ BENDİM'
1.45 promil alkollü olduğu tespit edilen Çetin, arkadaşlarının arasında en az alkolü kendisi aldığı için aracını kullandığını, 03.00 sıralarında Ulus yeni yol girişinde trafik polislerince durdurulduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilsem araç kullanmazdım. Benden başka aracı kullanacak kimse olmadığından, kendimi gerçekten iyi hissettiğimden direksiyon başına geçtim. Pişmanım. Bir daha alkollü araç kullanmayacağım."

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Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin'de alkollü araç kullanırken yakalandı
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