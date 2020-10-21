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haberi: Arabesk müziğin sevilen ismi 'dan haber var! Hakan Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı var denmişti ama...

Arabesk müziğinin usta isimlerinden ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayınca karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olduğu ortaya çıkmıştı. Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında haberi geldi. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlığı hakkında şarkıcı hesabından açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 14:53 Son Güncelleme: 21.10.2020 15:13 ABONE OL
Son dakika haberi: Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan'dan haber var! Hakan Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı var denmişti ama...

Arabesk müziğin ünlü ismi Hakan Taşıyan'ın tedavisini başlandı. Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayınca karaciğer ve böbrek rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

ORGAN NAKLİNE İHTİYACI YOK

Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu; Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması! Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum..

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Son dakika haberi: Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan'dan haber var! Hakan Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı var denmişti ama...
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