Son dakika haberi: Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Kararla ilgili açıklama yapan Erdi Sungur, "Yağmur hanım, hakkımda koruma kararı aldırmış. Bana evrak tebliğ edildi. Kendileri tehdit ediyor ama nedense koruma kararı aldırıyor. Kendini reklam etmek istiyor. Biraz televizyonlardan uzak kaldı. 4 ay uzaklaştırma kararı vermişler. Ben mahkeme gününü bekliyorum. Mahkeme günü yaklaştığı için böyle bir yola başvurdu. Benim onlarla bir işim yok. Şu anda zaten Düzce'deyim. Elbette İstanbul'a gidip geliyorum. İstanbul'da da olsam kendileriyle işim yok. Devletimizin verdiği karara mecburen uyacağız" dedi.