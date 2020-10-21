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haberi: , hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Günlerdir konuşulan ile arasında yaşanan olayların ardı arkası kesilmiyor. haberine göre Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, hakkında 4 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 19:22 Son Güncelleme: 21.10.2020 19:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Günlerdir konuşulan ile arasında yaşanan olayların ardı arkası kesilmiyor. haberine göre Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, hakkında 4 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

Son dakika haberi: Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Eski milli futbolcu 'ın boşanma aşamasında olduğu eşi ve birlikte olduğu , mart ayında Düzce'de yol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin aracına çarpıp, kaçtı. Jandarma ekibi, olay yerinden kaçan Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ı yakaladı. Tutuksuz yargılanan Erdi Sungur, Yağmur Aşık ile birlikte Emre Aşık'ı öldürme planı yaptıklarını iddia etti.

Son dakika haberi: Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Bakırköy Aile Mahkemesi, 'ın başvurusu üzerine 'tehdit', 'hakaret', 'aşağılama ve küçük düşürme'yi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması tedbir kararını onaylayarak, 4 ay uzaklaştırma kararı verdi. hakkında verilen ise Düzce Şehit Osman Çatana Polis Merkezi Amirliği tarafından kendisine tebliği edildi. Sungur kararı alarak polis merkezinden ayrıldı.

Son dakika haberi: Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Kararla ilgili açıklama yapan , "Yağmur hanım, hakkımda koruma kararı aldırmış. Bana evrak tebliğ edildi. Kendileri tehdit ediyor ama nedense koruma kararı aldırıyor. Kendini reklam etmek istiyor. Biraz televizyonlardan uzak kaldı. 4 ay uzaklaştırma kararı vermişler. Ben mahkeme gününü bekliyorum. Mahkeme günü yaklaştığı için böyle bir yola başvurdu. Benim onlarla bir işim yok. Şu anda zaten Düzce'deyim. Elbette İstanbul'a gidip geliyorum. İstanbul'da da olsam kendileriyle işim yok. Devletimizin verdiği karara mecburen uyacağız" dedi.

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Son dakika haberi: Yağmur Aşık, Erdi Sungur hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
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