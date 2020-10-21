Tülin Şahin’i dünya seyretti

Modadünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen, sürdürülebilir modanın destekleyicisi kabul edilen Green Carpet Fashion Awards'e Türkiye'den katılan tek isim, ünlü manken Tülin Şahin oldu.Robert Downey Jr.'ın sunduğu geceye Julianne Moore, Iman, Nikki Reed, Cate Blanchett, Colin Firth ve Lewis Hamilton gibi dünyaca ünlü isimler de katıldı. Etkinliğe evlerinden hologram teknolojisiyle dahil olan kişiler arasında bulunan Şahin, konuşmasında "Böylesine özel bir halıya davet edilmekten onur duydum" dedi.