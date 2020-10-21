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’i dünya seyretti

, moda dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen Green Carpet Fashion Awards’e (Yeşil Halı Moda Ödülleri) Türkiye’den katılan tek isim oldu. Pandemi sebebiyle dijital ortamda gerçekleşen geceye İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin yanı sıra Julianne Moore ve gibi isimler de katıldı

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Tülin Şahin’i dünya seyretti
Moda dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen, sürdürülebilir modanın destekleyicisi kabul edilen Green Carpet Fashion Awards'e Türkiye'den katılan tek isim, ünlü manken Tülin Şahin oldu.

Robert Downey Jr.'ın sunduğu geceye Julianne Moore, Iman, Nikki Reed, Cate Blanchett, Colin Firth ve Lewis Hamilton gibi dünyaca ünlü isimler de katıldı. Etkinliğe evlerinden hologram teknolojisiyle dahil olan kişiler arasında bulunan Şahin, konuşmasında "Böylesine özel bir halıya davet edilmekten onur duydum" dedi.
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Tülin Şahin’i dünya seyretti
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