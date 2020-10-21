Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Ekim 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Başak: Beklemede olan bir gayrimenkul satışı varsa bu konuyla ilgili koşuşturmaya girebilirsin. İlişkisi olmayan bir Başak burcuysan, yeni kişilerle tanışıyorsun.

Terazi: Kendine farklı uğraşlar bulmak istiyor, yeni hobileri araştırıyorsun. Eşinin ailesi ile arada kalacağın durumları iyice tartmalısın.

Akrep: Sabrının çevrendekiler tarafından özellikle sınandığını hissedebilirsin. Öfkeni kontrol etmen gereken durumlara şahit oluyorsun.

Yay: Değişen kavram ve kuralların, karşılıklı işlerse bir anlam ifade ettiğini anlayacaksın. İlişkinde çekindiğin konuların üzerine gidiyor ve partnerinle bunları paylaşıyorsun.

Oğlak: İş arkadaşlarına karşı sakinliğini korumakta güçlük yaşayacağın söylemlere şahit olabilirsin. Dikkat dağınıklıkları ile mücadele ederken, dosyalarını yedeklemelisin.

Kova: İsteklerini yeniden değerlendirip kendi içinde bir karar almaya çalışıyorsun. İşlerini düzene sokmak için yeni düzenlemeler yapmak istiyorsun.

Balık: Partnerinle ilişkilerinde oluşacak hassasiyeti toparlaman gereken bir günlerden geçiyorsun. Problemleri konuşacağınız, sürpriz bir randevuya çıkabilirsiniz.