Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 21 Ekim 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Ekim 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 21 Ekim 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Eleştiriye açık mıyız?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs – Plüton'la iletişim kuracak! Dinle yönetilen devletleri ve kararlarını gündeme getiriyor. 11 Şubat 1929'da Merkür Retro'sunda kurulan Vatikan Şehir Devleti'ndeki sağlık sorunları dünya gündemini yakından ilgilendirebilir.
Koç: Finans ve yatırımlar konusunda temkinli davranıyorsun. Özel bulduğun işlerin karşısında, bireysel hareket etmek isteyebilirsin.
Boğa: Dengeli ilişkiler kurmak isterken, özellikle otoriter kişilere karşı güven duyma ihtiyacı hissedebilirsin.
İkizler: Hedeflerine karşı istikrarlı olarak hareket halindesin. Miras ve ortak paralarla ilgili şaşırtıcı haberler duyabilirsin.
Yengeç: Kariyerinle ilgili ciddi kararlar alırken, önemli insanlarla iletişime geçebilirsin. İlişkinde kendini ifade ederken zorlanabilirsin.
Aslan: Yaşam alanında istediğin değişimlere karşılık farklı dekorasyon fikirlerini araştırıyorsun. Ailenle daha fazla zaman geçirmen gerektiğini fark edeceksin.
Başak: Beklemede olan bir gayrimenkul satışı varsa bu konuyla ilgili koşuşturmaya girebilirsin. İlişkisi olmayan bir Başak burcuysan, yeni kişilerle tanışıyorsun.
Terazi: Kendine farklı uğraşlar bulmak istiyor, yeni hobileri araştırıyorsun. Eşinin ailesi ile arada kalacağın durumları iyice tartmalısın.
Akrep: Sabrının çevrendekiler tarafından özellikle sınandığını hissedebilirsin. Öfkeni kontrol etmen gereken durumlara şahit oluyorsun.
Yay: Değişen kavram ve kuralların, karşılıklı işlerse bir anlam ifade ettiğini anlayacaksın. İlişkinde çekindiğin konuların üzerine gidiyor ve partnerinle bunları paylaşıyorsun.
Oğlak: İş arkadaşlarına karşı sakinliğini korumakta güçlük yaşayacağın söylemlere şahit olabilirsin. Dikkat dağınıklıkları ile mücadele ederken, dosyalarını yedeklemelisin.
Kova: İsteklerini yeniden değerlendirip kendi içinde bir karar almaya çalışıyorsun. İşlerini düzene sokmak için yeni düzenlemeler yapmak istiyorsun.
Balık: Partnerinle ilişkilerinde oluşacak hassasiyeti toparlaman gereken bir günlerden geçiyorsun. Problemleri konuşacağınız, sürpriz bir randevuya çıkabilirsiniz.
ELEŞTİRİYE AÇIK MIYIZ?
Unutulması zor bir yıldan geçiyoruz. Böylesi bir yıldan geçerken ise hayatlarımız her alanda değişim, gelişim ve evirilme gösterdi. Kimimiz daha duygusal oldu kimimiz ise bu sıkışmalarda daha mücadeleci bir yapıya büründü. Ne olursa olsun eleştiri konusu ise duygusal açıdan bizleri en çok ilgilendiren kişisel gelişim konularından birisi oldu. Tanıdığımız veya tanımadığımız kişiler ile bir araya gelip fikir alışverişi yapmışızdır. Bu fikir alışverişlerinde dünyanın da yarattığı sıkışmalar sebebiyle her zaman aynı fikirde olamaz ve duymak istediklerimizi duyamayız. Bu noktada şunu düşündük mü; ''Eleştirilere ne kadar açığız''
''Çok Hızlı Dönen Bu Dünyada Her Eleştiriyi İçselleştirmemek Gerekiyor''
Yaşadığımız hayatta herkesin kendine göre bir işi, çevresi ve sosyal hayatı var. Bu dinamikler ışığında elbette belli kırılmalar yaşadığımız dönemler oluyor. Bu dönemlerde yaptığımız, söylediğimiz bir durum için eleştirilebilir. Bu eleştiriyi ise yanlış anlamamak, duygusal yçne çekmemek ve kabul etmemiz gerekiyor. Elbette her eleştiriye de kulak asmamalıyız, ancak fikrine güvendiğimiz kişilerin eleştirilerine aşırı duygusal bakmak o kişilerle olan iletişimimizi etkileyebilir. Unutmayalım.
Eleştiriyi Kendimizi Geliştirmek Amacıyla Kullansak?
Eylemlerimiz sonrasında aldığımız eleştiriler bizi ne kadar etkilerse etkilesin bu noktada kendimizi geliştirmek için bir çaba ortaya koymadığımız anda eleştiriyi yapan kişiyi haklı çıkarmış olmaz mıyız? Yani burada demek istediğim eleştirileri bir tartışma unsuru olarak değil de itici bir güç olarak kullanmak gerekli. Bu hem mental açıdan bizi etkilememiş olacak hem de sağlıklı iletişim kurmamızı sağlayacaktır.
Eleştiriler Göremediğimiz Kör Noktalardır
Hayatımızın her noktasında bir şekilde bir eleştiriye maruz kalmışızdır. Bu eleştiri kimi zaman işimizle, ilişki hayatımızla, kararlarımızla kimi zaman da sosyal çevremiz ve davranışlarımızla ilgili olmuştur. Dolayısıyla hayatımızın her noktasında eleştiriye açık bir birey olmak bize önemli tecrübeler katacaktır. Eleştiri nasıl olursa olsun bu eleştiriye objektif bakmak karakterimizi güçlendirecektir.