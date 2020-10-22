Sunucu Didem Arslan Yılmaz’ı şoke eden karar: Delil yok kovuşturma yersiz

Sunucu Didem Arslan Yılmaz ve eşi Kürşat Yılmaz, Şişli'de park ücreti isteyen İSPARK görevlisi Aykut Arıkan ile tartışmış, Arıkan, Yılmaz Ailesi'nin şikayeti üzerine işinden atılmıştı. Olay sonrası her iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuştu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Didem Arslan Yılmaz'ın İSPARK görevlisi hakkında yaptığı şikayeti karara bağladı. Yazılan takipsizlik kararında, iddiaların soyut düzeyde kaldığı, somut herhangi bir delile dayanmadığı gerekçesiyle Arıkan hakkında kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.Yılmaz'ın işten attırdığı çalışan, yaşadıklarını SABAH'a şöyle anlatmıştı: "18 lira için benimle tartıştılar. Didem Hanım, İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'u arayıp küfürlü bir ifadeyle işten atılmamı söyledi. Kısa süre sonra 6 yıldır çalıştığım İSPARK'tan çıkışım verildi. Hem oğlum engelli, hem de eşim böbrek hastası."Arıkan'ın şikayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.