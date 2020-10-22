Haberler Günaydın Haberleri Demet Akbağ'ın gergin anları dikkatlerden kaçmadı

'ın gergin anları dikkatlerden kaçmadı

Eşi Zafer Çika'yı geçtiğimiz sene trafik kazasında kaybeden usta oyuncu , geçen gün ’nda yaparken görüntülendi. Kameraları fark eden Usta oyuncu Demet Akbağ’ın gergin anları dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 21:43 Son Güncelleme: 22.10.2020 21:46 ABONE OL
Demet Akbağ'ın gergin anları dikkatlerden kaçmadı

Eşi Zafer Çika'yı geçtiğimiz sene trafik kazasında kaybeden usta oyuncu , geçen gün 'nda yaparken görüntülendi. Kameraları fark eden Usta oyuncu Demet Akbağ'ın gergin anları dikkatlerden kaçmadı.

Demet Akbağ'ın gergin anları dikkatlerden kaçmadı

Ünlü oyuncu , 'ndaki spor kıyafetler satan bir mağaza çıkışı objektiflere yansıdı. Akbağ'ın gergin halleri dikkat çekti

Demet Akbağ'ın gergin anları dikkatlerden kaçmadı

Alışverişini yaptıktan sonra kameraları fark edince gerildiği görülen oyuncu, basın mensuplarından kendisini takip etmemesini rica etti.

Demet Akbağ'ın gergin anları dikkatlerden kaçmadı

Ayaküstü röportaj yapamayacağını söyleyen Akbağ "Arkadaşlar lütfen peşin sıra gitmeyelim. Dışarıdan kötü duruyor. Siz de yorulmayın. Bugün alışverişe çıktım" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Demet Akbağ'ın gergin anları dikkatlerden kaçmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA