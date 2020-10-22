Eşi Zafer Çika'yı geçtiğimiz sene trafik kazasında kaybeden usta oyuncu Demet Akbağ, geçen gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Kameraları fark eden Usta oyuncu Demet Akbağ'ın gergin anları dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Nişantaşı'ndaki spor kıyafetler satan bir mağaza çıkışı objektiflere yansıdı. Akbağ'ın gergin halleri dikkat çekti
Alışverişini yaptıktan sonra kameraları fark edince gerildiği görülen oyuncu, basın mensuplarından kendisini takip etmemesini rica etti.
Ayaküstü röportaj yapamayacağını söyleyen Akbağ "Arkadaşlar lütfen peşin sıra gitmeyelim. Dışarıdan kötü duruyor. Siz de yorulmayın. Bugün alışverişe çıktım" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.