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Eski defterden yeni şarkılar

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Eski defterden yeni şarkılar
Şarkıcı Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile birlikte Etiler Da Mario'da akşam yemeği yedi. Çıkışta görüntülenen ikiliden Ceceli, "Eşinize şarkı yazacak mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Selin'in öğrencilik yıllarında sözler yazdığı bir defter varmış. Oradan mutlaka güzel bir şarkı çıkacaktır. Bu, aramızda güzel bir hatıra olur." Ceceli, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısına da tepki gösterdi: "10 aylık bebeği öldürüp özgürlük diye bağırmak insanlık dışı. İnsan, başkasının acısını duyuyorsa canlıdır."
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Eski defterden yeni şarkılar
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