Eski defterden yeni şarkılar

Şarkıcı Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile birlikte Etiler Da Mario'da akşam yemeği yedi. Çıkışta görüntülenen ikiliden Ceceli, "Eşinize şarkı yazacak mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Selin'in öğrencilik yıllarında sözler yazdığı bir defter varmış. Oradan mutlaka güzel bir şarkı çıkacaktır. Bu, aramızda güzel bir hatıra olur." Ceceli, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısına da tepki gösterdi: "10 aylık bebeği öldürüp özgürlük diye bağırmak insanlık dışı. İnsan, başkasının acısını duyuyorsa canlıdır."