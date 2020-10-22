Esra Erol’dan son dakika haberi: Herkes bu olayı konuşuyor! Çeyrek asırlık hasret son buldu…

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’dan son dakika haberi: Herkes bu olayı konuşuyor! Çeyrek asırlık hasret son buldu…

Hafta içi her gün saat 16.20’de ekranlarında yayınlanan ’da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. 18 yaşındaki biyolojik annesini aramak için Esra Erol’a katıldı. Esra Erol ise ona sedace annesini bulmakla kalmadı bir de iki ağabeyini buldu. 3 hayat 3 kardeş bugün Esra Erol sayesinde canlı yayında kavuştu.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:07 Son Güncelleme: 22.10.2020 09:08 ABONE OL
Çeyrek asırlık hasret Esra Erol’da son buldu!

Hafta içi her gün saat 16.20'de ekranlarında yayınlanan 'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. 18 yaşındaki biyolojik annesini aramak için Esra Erol'a katıldı. Esra Erol ise ona sedace annesini bulmakla kalmadı bir de iki ağabeyini buldu. 3 hayat 3 kardeş bugün Esra Erol sayesinde canlı yayında kavuştu.

Çeyrek asırlık hasret Esra Erol’da son buldu!

3 hayat 3 kardeş, 'da bir araya geldi. 18 yaşında ki biyolojik annesini aramak için Esra Erol'a katıldı. Esra Erol ise ona sadece Annesini bulmakla kalmadı bir de iki ağabeyini buldu. 3 hayat 3 kardeş bugün Esra Erol sayesinde canlı yayında kavuştu.

Çeyrek asırlık hasret Esra Erol’da son buldu!

NİLGÜN ALPAK'IN HİKAYESİ İZLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

25 yıl sokaklara terk edilen bir kadının hikâyesi, dünyaya getirdiği tüm çocuklarını hastaneye terk etmek zorunda kalmış bir anne... Yıllarca sokaklarda kullanılmış mağdur edilmiş Nilgün Alpak'ın hikayesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğu olmasına karşın hastalığı sebebiyle kaderine terk edilmiş Nilgün apak, 'da evlatlarına kavuştu. Bugün ise bir mucize daha gerçekleşti.

Çeyrek asırlık hasret Esra Erol’da son buldu!

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

'ın ağabeyi Doğan'ın Dna testi sonucu açıklandı. 'un canlı yayında açıkladığı DNA testi sonucu yıllardır birbirinden ayrı olan kardeşleri kavuşturdu. 19 yaşındaki Doğan, Emrah ve Ayşenur Çakmak'ın kardeş olduğu ortaya çıktı.

Çeyrek asırlık hasret Esra Erol’da son buldu!

Stüdyo da ise o an duygusal anlar yaşandı. Velayet ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, , kayıpları bulmaya ve hasret çeken aileleri birbiriyle buluşturmaya devam ediyor.

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Esra Erol’dan son dakika haberi: Herkes bu olayı konuşuyor! Çeyrek asırlık hasret son buldu…
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