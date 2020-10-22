Esra Erol’dan son dakika haberi: Herkes bu olayı konuşuyor! Çeyrek asırlık hasret son buldu…

Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. 18 yaşındaki Ayşenur Çakmak biyolojik annesini aramak için Esra Erol'a katıldı. Esra Erol ise ona sedace annesini bulmakla kalmadı bir de iki ağabeyini buldu. 3 hayat 3 kardeş bugün Esra Erol sayesinde canlı yayında kavuştu.
3 hayat 3 kardeş, Esra Erol'da bir araya geldi. 18 yaşında ki Ayşenur Çakmak biyolojik annesini aramak için Esra Erol'a katıldı. Esra Erol ise ona sadece Annesini bulmakla kalmadı bir de iki ağabeyini buldu. 3 hayat 3 kardeş bugün Esra Erol sayesinde canlı yayında kavuştu.
NİLGÜN ALPAK'IN HİKAYESİ İZLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU
25 yıl sokaklara terk edilen bir kadının hikâyesi, dünyaya getirdiği tüm çocuklarını hastaneye terk etmek zorunda kalmış bir anne... Yıllarca sokaklarda kullanılmış mağdur edilmiş Nilgün Alpak'ın hikayesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğu olmasına karşın hastalığı sebebiyle kaderine terk edilmiş Nilgün apak, Esra Erol'da evlatlarına kavuştu. Bugün ise bir mucize daha gerçekleşti.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Ayşenur Çakmak'ın ağabeyi Doğan'ın Dna testi sonucu açıklandı. Esra Erol'un canlı yayında açıkladığı DNA testi sonucu yıllardır birbirinden ayrı olan kardeşleri kavuşturdu. 19 yaşındaki Doğan, Emrah ve Ayşenur Çakmak'ın kardeş olduğu ortaya çıktı.
Stüdyo da ise o an duygusal anlar yaşandı. Velayet ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Esra Erol, kayıpları bulmaya ve hasret çeken aileleri birbiriyle buluşturmaya devam ediyor.