İstek parçaları geri çevirmediler

Rubato grubu, İstanbul hasretine son vererek önceki akşam Ataşehir Watergarden'daki Muamma'da sahne aldı. Samimi sohbeti ve unutulmaz şarkılara yaptıkları yorumlarla sevilen Rubato, şarkılarını kendisini dinlemeye gelen konuklarla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Sevenlerinden gelen istekleri de geri çevirmeyen grup, duygusal parçalarla etkinlik alanında romantizm rüzgarı estirdi. İki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan grup üyeleri, 'Alma Ahımı' parçasıyla programı noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.