Müzisyen Arıkan Sırakaya: Bizim gibi hıyarları işte böyle dolandırıyorlar

Müzisyen Arıkan Sırakaya, geçmiş yıllarda Fatih Aksoy'un sahibi olduğu Medyapım tarafından dolandırıldıklarını, almaları gereken telifi alamadıklarını söyledi.2006 yılında Medyapım'la 'Doktorlar' dizisinin müzikleri için anlaşma yaptıklarını belirten Sırakaya, "Öncesinde de Medyapım'la çalışmıştık, anlaşmayı imzaladık. Dizi başladı, büyük patladı. Hatta bir ara Show TV'de 24 saat gösterilirdi. Fakat ilk sezon sonu kovulduk" diye konuştu. Kendilerini kovduktan sonra başka müzisyenlerle çalışmaya başladıklarını dile getiren Sırakaya, sözlerine şöyle devam etti: "Ama bizim jenerik ve iç müzikler yıllarca kullanıldı. Tabii biz de şirketi mahkemeye verdik ve kazandık. Gelsin tazminat diye sevinirken, bir baktık imzayı Medyapım ile değil Medrama denen şirket ile atmışız. Biz davayı kazanır kazanmaz Medrama şirketi iflas bayrağını çekmiş. Haliyle bize babayı almak düşmüş." Yaşadığı dolandırıcılık olayıyla ilgili şaşkınlığını gizleyemeyen müzisyen Sırakaya, "Meğer keriz silkelemek isteyen iş insanları, bu şekil paravan şirket kurup işler bozulunca 'İflas ettim' deyip tüyerlermiş ve bizim gibi hıyarlar trene bakan inekler gibi bakakalırmış" dedi.MEDYAPIM'IN sahibi Fatih Aksoy, Sırakaya'nın iddiaları üzerine şu açıklamayı yaptı: "Medyapım, 20 yıllık bir şirkettir. Bugüne kadar kimseye borçlu kalmış değiliz. Herkese sözlü veya yazılı ödenmesi gereken ücret ne ise ödemişizdir. Medyapım'a bağlı hiçbir şirket bugüne kadar iflas etmemiştir. Medrama şirketimiz de hiçbir zaman iflas etmedi zaten... O dönem Sırakaya'nın yaptığı çalışmaların ücreti ödenmiştir, sonrasında memnun kalmadığımız için ücretini ödeyip başka bir müzisyenle yol aldık. Bugüne dek kimse bizde borçlu-alacaklı konumunda olmadı, olamaz. "