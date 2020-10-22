Onlıne söyleşiler D&R kıtap fuarı’nda

Kitapseverlerin her yıl büyük bir ilgiyle takip ettiği D&R Kitap Fuarı, 4'üncü yılında dolu dolu içerikler ve büyük indirim kampanyasıyla bir kez daha kapılarını açtı. D&R'ın geleneksel hale gelen kitap fuarında, bu yıl ilk kez dünyaca ünlü yazar Dan Brown ile bu akşam canlı yayın gerçekleştirilecek. Brown, @dr_ dunyasi Instagram hesabında Ece Vahapoğlu ile çocuk kitabı 'Hayvanlar Senfonisi' üzerine sohbet edecek. Kitap fuarında aynı zamanda online söyleşiler, dijital imza günleri, usta kalemlerle yapılan ilgi çekici röportajları içeren kitap eki ve edebi dünyanın her tarzına hitap eden farklı temalar, kitap tutkunlarıyla buluşuyor. 25 Ekim'de 'aşk' temasında Beyza Alkoç, 28 Ekim'de 'tarih' temasında Emrah Safa Gürkan, 1 Kasım'da 'bilim' temasında Sinan Canan söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşiler, 4 Kasım günü 'kişisel gelişim' temasında Doğan Cüceloğlu, 11 Kasım'da ise Sinan Tuzcu ile devam edecek. 15 Kasım'a kadar devam edecek fuarda tüm kitaplarda geçerli ikinciye yüzde 50 indirim fırsatı da sunuluyor.OYUNCU Hakan Karsak, ABD'nin en önemli film festivallerinden biri olan ve bu yıl sekizinci kez gerçekleştirilen Chelsea Film Festivali'nde 'Kovan' filmindeki performansı ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Eylem Kaftan'ın yönetmeliğini üstlendiği, Meryem Uzerli ve Feyyaz Duman'ın başrol oynadığı yapım; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni kategorlerinde de ödül kazandı.CUMHURBAŞKANLIĞISenfoni Orkestrası Yeni Konser Salonu binasının 29-30 Ekim olarak belirlenen açılış galaları, Aralık ayına ertelendi. Koltuklarının takılmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanamaması üzerine CSO yönetimi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca erteleme kararı alındı.tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali'nin Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması ödülleri Salon İKSV'de yapılan törenle sahiplerini buldu. Altın Lale Ödülü'ne 'Atlantis' filminin layık görüldüğü festivalde; 'Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici' adlı film Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Deniz Tortum'un yönettiği 'Maddenin Halleri' adlı belgesel de En İyi belgesel Ödülü'nün sahibi oldu.Şairi olarak bilinen edebiyatın önemli isimlerinden Nuri Pakdil, vefatının birinci senesinde Eyüpsultan Belediyesi'nde anıldı. Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde, yazar Enes Batman'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yazar Necip Evlice'nin, Nuri Pakdil'le olan hatıralarını anlattığı ve kendisine gönderdiği mektupları okuduğu etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra edebiyat ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı.