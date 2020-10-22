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'ın yüzünü yaz kış giydiği çoraplar güldürecek! Şarkıcı Seda Sayan'a büyük teklif!

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetik operasyon ile adından söz ettiren 'ın başına talih kuşu kondu. Seda Sayan'ın yaz kış giydiği ince çorapları yüzünü güldürecek. Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilmişti. Bunun üzerine Seda Sayan, çorap markalarından da teklif beklediğini belirtmişti. Seda Sayan'a ünllü bir markadan teklif geldi.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 14:29 Son Güncelleme: 22.10.2020 15:18 ABONE OL
Seda Sayan'ın yüzünü yaz kış giydiği çoraplar güldürecek! Şarkıcı Seda Sayan'a büyük teklif!

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetik operasyon ile adından söz ettiren 'ın başına talih kuşu kondu. Seda Sayan'ın yaz kış giydiği ince çorapları yüzünü güldürecek.

Seda Sayan'ın yüzünü yaz kış giydiği çoraplar güldürecek! Şarkıcı Seda Sayan'a büyük teklif!

, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında açık ayakkabı içinde giydiği çorap nedeniyle eleştirilince "Yaz sıcağında giydiğim o çorap zaten çok ipek, eldivenle giyebileceğiniz bir çorap. Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin, baldırı çıplak gezersin; beni ilgilendirmez. Ben çorap severim. Ağustosta giydiğim çoraptan dolayı hanımefendilerden "Helal olsun" diyenler duydum. Bu başka bir şeydir. Mesela bu Kraliyet Ailesi'nde bir kuraldır. Çorap Fransa'dan doğmuştur" demişti. Sayan, ayrıca çorap markalarından da teklif beklediğini belirtmişti.

Seda Sayan'ın yüzünü yaz kış giydiği çoraplar güldürecek! Şarkıcı Seda Sayan'a büyük teklif!

DÜŞÜNMEK İÇİN ZAMAN İSTEDİ

Ünlü sanatçının bu isteği gerçek oldu. Türkiye'nin önde gelen bir çorap markası ile bir dizi reklam filmi çekmek için teklif götürdü. Sayan, düşünmek için zaman istedi.

Seda Sayan'ın yüzünü yaz kış giydiği çoraplar güldürecek! Şarkıcı Seda Sayan'a büyük teklif!

BİRÇOK REKLAMDA ROL ALDI

, bugüne kadar kuyumdan-teknolojiye, ev dekorasyonundan- kozmetik ürünlere kadar bir çok reklamda rol almıştı.

Seda Sayan'ın yüzünü yaz kış giydiği çoraplar güldürecek! Şarkıcı Seda Sayan'a büyük teklif!

geçtiğimiz günlerde fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

Seda Sayan'ın yüzünü yaz kış giydiği çoraplar güldürecek! Şarkıcı Seda Sayan'a büyük teklif!

son hali ile beğeni toplamıştı.

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Seda Sayan'ın yüzünü yaz kış giydiği çoraplar güldürecek! Şarkıcı Seda Sayan'a büyük teklif!
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