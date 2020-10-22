Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'dan hastane çıkışı mutlu aile tablosu! Ünlü çiftten "Lalin" ile ilk poz!

Kızlarının doğumu sonrası hastane çıkışı objektiflere takılan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın mutlu ve bir o kadar da heyecanlı hali gözlerden kaçmadı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan güzel oyuncu Kobal, 'Bebeğimizin sağlığı iyi benim sağlığım iyi çok mutluyuz' ifadelerini kullandı…