Son dakika gelen müjdeli haber... Sinem Kobal anne oldu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin bebekleri Lalin doğdu!

Yakışıklı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin bebekleri Lalin'in dünyaya geldiği haberi son dakika olarak düştü. Güzel oyuncu Sinem Kobal anne oldu. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ile hamile eşi Sinem Kobal mutluluklarını bebekle taçlandırdı.