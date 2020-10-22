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gelen müjdeli haber... anne oldu! ile Sinem Kobal çiftinin bebekleri doğdu!

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden ile çiftinin bebekleri 'in dünyaya geldiği haberi olarak düştü. Güzel oyuncu . Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ile hamile eşi Sinem Kobal mutluluklarını bebekle taçlandırdı. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti ismini koydukları kızlarını kucaklarına aldılar.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:21 Son Güncelleme: 22.10.2020 10:43 ABONE OL
Son dakika gelen müjdeli haber... Sinem Kobal anne oldu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin bebekleri Lalin doğdu!

Yakışıklı oyuncu ve sunucu ile çiftinin bebekleri 'in dünyaya geldiği haberi olarak düştü. Güzel oyuncu . Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ile hamile eşi Sinem Kobal mutluluklarını bebekle taçlandırdı.

Son dakika gelen müjdeli haber... Sinem Kobal anne oldu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin bebekleri Lalin doğdu!

ile çifti ismini koydukları kızlarını kucaklarına aldılar.

Son dakika gelen müjdeli haber... Sinem Kobal anne oldu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin bebekleri Lalin doğdu!

SUDA NORMAL DOĞUM

Uçan Kuş'un haberine göre bebeğini suda normal doğum yaparak dünyaya getirdi. Hastanenin bir katını komple kapatan çift, kata sadece hemşireler ve doktorların girişine izin veriyor.

Son dakika gelen müjdeli haber... Sinem Kobal anne oldu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin bebekleri Lalin doğdu!

Misafirler için ve aile için de 5 ayrı oda tutulmuş. , tüm hastaneye kutu kutu çikolata hediye etmiş.

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Son dakika gelen müjdeli haber... Sinem Kobal anne oldu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin bebekleri Lalin doğdu!
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