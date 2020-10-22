Son dakika gelen müjdeli haber... Sinem Kobal anne oldu! Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin bebekleri Lalin doğdu!

Yakışıklı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çiftinin bebekleri Lalin'in dünyaya geldiği haberi son dakika olarak düştü. Güzel oyuncu Sinem Kobal anne oldu. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu ile hamile eşi Sinem Kobal mutluluklarını bebekle taçlandırdı.
SUDA NORMAL DOĞUM
Uçan Kuş'un haberine göre Sinem Kobal bebeğini suda normal doğum yaparak dünyaya getirdi. Hastanenin bir katını komple kapatan çift, kata sadece hemşireler ve doktorların girişine izin veriyor.
Misafirler için ve aile için de 5 ayrı oda tutulmuş. Kenan İmirzalıoğlu, tüm hastaneye kutu kutu çikolata hediye etmiş.