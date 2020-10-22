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Ünlülerin evlilik öncesi tartışması! 'nın skandal sözlerine 'den tokat gibi yanıt!

ile bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programında evlilik öncesi hakkında tartışma yaşadı. Sevda Türküsev evlenmeden cinsel ilişkiye girilmesine karşı çıkarken, Deniz Akkaya skandal bir çıkış ile ünlü yazara yanıt verdi. Manken Deniz Akkaya'nın 'ten uyumu' adı altında evlilik öncesi cinsel ilişkiyi savunarak görücü usulü evlilikleri aşağılamasına sosyal medyadan tepki yağdı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:54 ABONE OL
Ünlülerin evlilik öncesi cinsel ilişki tartışması! Deniz Akkaya'nın skandal sözlerine Sevda Türküsev'den tokat gibi yanıt!

Bir magazin programına yorumcu olarak katılan Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev evlilik öncesi cinsellik konusunu tartışırken birbirlerine girdi. Gerilimi yüksek programda; Deniz Akkaya evlilik öncesi cinsellik ile ilgili sarf ettiği sözlere tepki yağdı. Deniz Akkaya görücü usulü evlilikleri küçümserken, ten uyumunun önemli olduğunu ve evlenmeden önce cinsel ilişkinin yaşanması gerektiğini savundu. Yazar Sevda Türküsev ise evlenmeden önce cinsel ilişkiye girilmesine karşı çıkarak, Deniz Akkaya'nın sözlerine karşı çıktı.

"GÖRÜCÜ USULÜ ZORAKİ EVLİLİK DEĞİLDİR"

İkilinin tartışması sosyal medyada büyük yer bulması üzerine Türküsev, sosyal medya hesabından konu hakkında paylaşımda bulundu. Türküsev, "Görücü usulünün ne anlama geldiğini bilmeden bunu zoraki evlilikle aynı kefeye koyup bu toplumun en önemli değerlerinden birine laf söyletmemek benim insanlık görevimdir. Herkes istediği hayatı yaşar, toplumun örfüne âdetine saygılı olmalı. Konu bu!" dedi.

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Ünlülerin evlilik öncesi cinsel ilişki tartışması! Deniz Akkaya'nın skandal sözlerine Sevda Türküsev'den tokat gibi yanıt!
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