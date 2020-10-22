Ünlülerin evlilik öncesi cinsel ilişki tartışması! Deniz Akkaya'nın skandal sözlerine Sevda Türküsev'den tokat gibi yanıt!

Bir magazin programına yorumcu olarak katılan Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev evlilik öncesi cinsellik konusunu tartışırken birbirlerine girdi. Gerilimi yüksek programda; Deniz Akkaya evlilik öncesi cinsellik ile ilgili sarf ettiği sözlere tepki yağdı. Deniz Akkaya görücü usulü evlilikleri küçümserken, ten uyumunun önemli olduğunu ve evlenmeden önce cinsel ilişkinin yaşanması gerektiğini savundu. Yazar Sevda Türküsev ise evlenmeden önce cinsel ilişkiye girilmesine karşı çıkarak, Deniz Akkaya'nın sözlerine karşı çıktı.

"GÖRÜCÜ USULÜ ZORAKİ EVLİLİK DEĞİLDİR"

İkilinin tartışması sosyal medyada büyük yer bulması üzerine Türküsev, sosyal medya hesabından konu hakkında paylaşımda bulundu. Türküsev, "Görücü usulünün ne anlama geldiğini bilmeden bunu zoraki evlilikle aynı kefeye koyup bu toplumun en önemli değerlerinden birine laf söyletmemek benim insanlık görevimdir. Herkes istediği hayatı yaşar, toplumun örfüne âdetine saygılı olmalı. Konu bu!" dedi.