Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji gündemi!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Ekim 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 22 Ekim 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Güneş akrep burcunda" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 EKİM 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür - Chiron kontağı yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren gelişmeleri işaret ediyor. 1397 de Satürn Akrep döngüsünde kurulan İsveç'in Türkiye ile yapacağı teknolojik atılımlar, internet altyapılarında büyük devrimleri beraberinde getirebilir.

Koç: Sosyal medyanı yönetmek konusunda yeni fikirlere açıksın. Hayatında değiştirmek istediğin birtakım konularda fikir ayrılığı yaşayabilirsin.

Boğa: İş yerinde uzlaşmakta zorluk çektiğin kişilerin senin hakkındaki konuşmalarını duyumsamazlıktan gelmeyi tercih ediyorsun. Bütçeni hesaplamalısın!

İkizler: İlişkilerin konusunda kendini ve karşı tarafı sorguladığın günlere giriyorsun. Bazı şeyleri akışına bırakmak istemeyeceksin.

Yengeç: Bu günlerde uykularını kaçıran konuları düşünmekten alıkoyamıyorsun kendini. Biraz dinlenmen gerektiğine ve uykunu bir düzene sokman gerektiğine karar vereceksin.

Aslan: Sır niteliğinde bazı bilgilerin ortaya çıkması, kararlarını gözden geçirmene neden olabilir. Eski sevgilinin bir anda aramasına şaşırabilirsin.

Başak: Üretkenliğinin artış yaptığı bir gün, el işlerine olan ilgin ise bir hayli artıyor. Sağlık konularında dikkatli adımlar atacaksın.