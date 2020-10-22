Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji gündemi!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Ekim 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 22 Ekim 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Güneş akrep burcunda" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür - Chiron kontağı yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren gelişmeleri işaret ediyor. 1397 de Satürn Akrep döngüsünde kurulan İsveç'in Türkiye ile yapacağı teknolojik atılımlar, internet altyapılarında büyük devrimleri beraberinde getirebilir.
Koç: Sosyal medyanı yönetmek konusunda yeni fikirlere açıksın. Hayatında değiştirmek istediğin birtakım konularda fikir ayrılığı yaşayabilirsin.
Boğa: İş yerinde uzlaşmakta zorluk çektiğin kişilerin senin hakkındaki konuşmalarını duyumsamazlıktan gelmeyi tercih ediyorsun. Bütçeni hesaplamalısın!
İkizler: İlişkilerin konusunda kendini ve karşı tarafı sorguladığın günlere giriyorsun. Bazı şeyleri akışına bırakmak istemeyeceksin.
Yengeç: Bu günlerde uykularını kaçıran konuları düşünmekten alıkoyamıyorsun kendini. Biraz dinlenmen gerektiğine ve uykunu bir düzene sokman gerektiğine karar vereceksin.
Aslan: Sır niteliğinde bazı bilgilerin ortaya çıkması, kararlarını gözden geçirmene neden olabilir. Eski sevgilinin bir anda aramasına şaşırabilirsin.
Başak: Üretkenliğinin artış yaptığı bir gün, el işlerine olan ilgin ise bir hayli artıyor. Sağlık konularında dikkatli adımlar atacaksın.
Terazi: Bütçe kontrolü yaptığında, kişisel bakımına fazla harcama yaptığını fark edebilirsin. İkili ilişkilerinde çıkan problemleri sakinliğini koruyarak karşılıyorsun
Akrep: Kaygılarından gün geçtikçe uzaklaşıyorsun. Kendine olan güvenin artıyor. Çocukları olan bir Akrep burcuysan, sağlıklarıyla ilgili yeni yemek düzenlemeleri araştırabilirsin.
Yay: Yaşam alanında değişim arzun alışveriş listeni güncellemene neden olabilir. Geçmişi hatırlamamak için hayatındaki her detayı yenilemek isteyeceksin.
Oğlak: İş yerinde gösterdiğin azim meyvelerini toplatmaya başlıyor. Ailede otoriter kişilerle çatışmalar yaşanabilir, olabildiğince sakinliğini korumaya çalışacaksın.
Kova: Eski ilişkine karşı yaşadığın duygu karmaşasını çözmek için düşündükçe düşünüyorsun. Aramak istediğin anda ondan gelen telefonla irkilebilirsin.
Balık: Maddi konularda kendini güvence altına almak isteyeceksin. Gayrimenkule yatırım yapmak için birkaç kişiyle görüşmeler yapabilirsin.
GÜNEŞ AKREP BURCUNDA
Doğum haritalarımızın en önemli parçası olan Güneş, su burcunun en sabit burcu olan Akrep burcunda. Bu transit hayatın gizli çekmecelerini bizlere gösterirken, uzun zamandır konuşulmayanlar konuşulabilir, bir araya gelmeyen karakterler bir araya gelebilir ve küslükler bitebilir.
Dünya Nereye Gidiyor?
Güneş'in Akrep burcuna olan ziyareti öyle sıradan bir ziyaret değil, eşine az rastlanır türden. Yol gösterici edasıyla insanlara akıl vermeye çalışan kişileri gözlemleyebiliriz. Bu kişiler hayatın ne kadar adil olmadığı düşüncesini bizlere hatırlatacak. Gökyüzü içgüdülerimizi izleyeceğimizi işaret ediyor.
Duygularımızdaki Aşırılık Dikkat Çekiyor
Yaşadığımız her duyguyu en diplerde yaşayacağız diyor Güneş'in Akrep hali. İstediğimiz ve gerçekleştirmek istediğimiz ne varsa bu süreç içerisinde gerçekleştirmek isteyeceğiz. Kimlerine çok güç gelen durumlar kimilerine ise çok kolay gelecek diyor gök kubbe… Dolayısıyla yaptığı işin büyüğü küçüğü olmaksızın o işe yüzeysel bakan kişiler kendilerini belli ederken, bir takım ters düşmeler de kendini belli edebilir. Su grubunun sabit burcu Akrep'in hazır cevaplı halini tüm burçlar hissedebilir.
Güneş Akrep Burcundayken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Eşine Az Rastlanır Türden Bir Döngüye Giriyoruz
Amaçlarımıza, değerlerimize sıkıca sarılmamız konusunda bizlere öğüt veren Güneş, cesaret göstermemiz gereken konulara eğilmemize ön ayak olacak. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise, her zamanki gibi görünen kalıplaşmış anlayışlardan uzak durmak olacak. Neden mi? Çünkü Güneş'in bugün Akrep burcuna geçmesi sıradan etkileri beraberinde getirmiyor. Eşine az rastlanır bir türde olan bir döngüye merhaba demeye hazırlanıyoruz. Bu döngüde;