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’a ekstra fatura

Futbolcu ’ın ’ta satın aldığı dairenin hacizli olduğu ortaya çıktı. Futbolcuya, faiziyle birlikte 103 bin liralık borcu ödemesi için tebligat gönderildi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Arda Turan’a ekstra fatura
Birıkimlerini genellikle gayrimenkule yatıran Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu ve kaptanı Arda Turan'ın Beşiktaş'ta aldığı dairenin hacizli olduğu anlaşıldı. Söz konusu borcun, yasal faiziyle birlikte 103 bin lira olduğu ortaya çıktı. Turan, tapusunu aldığı evin borcunu ödemezse evi satışa çıkarılacak. Ünlü futbolcunun başı bir başka ev nedeniyle de derde girmişti. Turan'ın Sütlüce'de yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması sırasında evleri çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararlarının karşılanmadığı gerekçesiyle futbolcu ve kardeşi Okan Turan'a tazminat davası açmıştı. Mahkemeye sunulan dilekçede her bir apartman sakini için 5 bin lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.
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Arda Turan’a ekstra fatura
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