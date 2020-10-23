‘Biz de çocuk yapmayı düşünüyoruz’

ÜNLÜ oyuncu Kadir Doğulu, yüzü olduğu erkek giyim markası Hatemoğlu'nun yeni sezon koleksiyonunun tanıtıldığı, JW Marriott İstanbul Bosphorus Hotel-Sky Lounge'da yapılan etkinlikte konuştu. Doğulu, markanın #TarzınaYatırım- Yap söylemine dair düşüncelerini aktardı: "Ben bir kot, ceket veya gömlek aldığım zaman onu yıllarca giymek istiyorum." Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül ise gazetecilerin "Uzun süredir evlisiniz, çocuk sahibi olmayı düşünmüyor musunuz?" sorusuna "Evet biz de düşünüyoruz" yanıtını verdi.