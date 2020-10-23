Haberler Günaydın Haberleri Çağla Şikel'e korkunç tehdit 'seni ve çocuklarını öldüreceğim'

'e korkunç 'seni ve çocuklarını öldüreceğim'

Çağla Şıkel, bilgisayarına gelen “Seni ve çocuklarını öldüreceğim” mesajı nedeniyle büyük korku yaşadı. Savcılığa başvuran ünlü manken kendini eden kişinin bulunmasını istedi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Çağla Şikel'e korkunç tehdit 'seni ve çocuklarını öldüreceğim'
TARİH BİLE VERDİ
ÇAĞLA Şıkel, 17 Ekim'de bilgisayarına düşen bir e-posta nedeniyle büyük şok yaşadı! Mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim" diyordu. Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan Şıkel, hemen avukatını aradı.

DELİLLER DOSYADA
ŞIKEL, e-mail atan kişinin IP numarasını kaydedip, e-mail görüntüsünü de alarak savcılığa başvurdu. Ünlü manken, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çağla Şikel'e korkunç tehdit 'seni ve çocuklarını öldüreceğim'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA