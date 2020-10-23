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Eski gelin cezaevinde

Bir dönem televizyonda yayınlanan yarışma programıyla hayatımıza giren gelin adayı cezaevine girdi. Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı , tehdit ve hakaret suçlamalarıyla Sinem Umaş hakkında uzaklaştırma kararı aldırmış ve hakkında 3 gün zorlama hapsi kararı çıkmıştı. Sinem Umaş sosyal medya hesabından yayınladığı video ile teslim olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:51 Son Güncelleme: 23.10.2020 14:59 ABONE OL
Eski gelin Sinem Umaş cezaevinde

"Gelinim olur musun" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş cezaevinde! Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, fenomen Sinem Umaş'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek iki ay tedbir kararı aldırdı. Kararı ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapsi istenen Sinem Umaş, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak cezasını çekmek için teslim olduğunu duyurdu.

CEZAEVİNE GİRDİ

Sosyal medya hesabında yayınladığı videoda "Bu video yayınlandıysa ben emniyete teslim olmuşumdur" diyen Umaş, paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık 1 buçuk yıldır tehdit edildiğini ve sürekli evinin drone ile gözetlendiğini söyleyen Umaş, "Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Eski gelin Sinem Umaş cezaevinde
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