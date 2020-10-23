Hande Ataizi 'den samimi açıklamalar: Zengin olan da cimri çıktı

Hande Ataizi yıllar önce Fethi Pekin ile nikah masasına oturmuş ancak bu evlilik 24 saat sürmüştü. O dönem oldukça konuşulan olayla ilgili konuşan Hande Ataizi samimi açıklamalarda bulundu. Özel bir televizyon programında katıldığı programda sunucunun "24 saatlik evlilik nasıl bir duyguydu?" sorusunu yanıtlayan Ataizi şu açıklamayı yaptı.

"EVLENECEĞİM GÜN ŞOFÖRLE SÖZLEŞME GELDİ ÖNÜME"

Biz Fethi ile birlikte olduğumuz zaman 8. ayda evlilik teklifi etti. Kendisiyle uzun yıllardır tanışıyorduk, arkadaşlığımız vardı. Evlenme teklifi edince annem dedi ki: "Seviyorsun musun. Benimle tanışmak istemediler ben bir Fethi ile konuşayım. Fethi, 'Benim ailem zor bir aile, onlarla uzlaşmak zor' dedi. Madem evlilik kararı verdiniz, Fethi'ye evlilik sözleşmesi öner. Ailesinin kafasında zengin ve para alacak bu kız diye düşünüyor" Fethi'ye söyledim bunları. O da "Böyle bir şey olmaz evleneceğim kadına" dedi. Evleneceğim gün şoförle sözleşme geldi önüme, annemle terbiyesiz bir şekilde konuşuldu. Mesleğinin de farklı olduğunu öğrendim. Sözleşmeyi imzaladım. Nikah kıyıldı. Saçmasapan şeyler oldu. En son arabada giderken "Beni sevseydin ananla birlikte o sözleşmeyi avukata götürmezdin" dedi. Sonra böyle deyince benim hayatımda bir annem var. Sonra bir gece olan olay bu oldu.

ERKEK ARKADAŞININ AİLESİ SİZİ KABUL ETMEZSE NE OLUR?

Herkesin kafasında gelin-damat modeli var. Beni istemeyebilirler. Ancak karşımdaki insanın duruşu benim için daha önemli. Kukla gibi idare edilmeyen. Kendi başarısını elde etmiş kişi olmasını isterim. Bir şekilde iki kişi el ele verdiğinde her şey hallolur.

"ZENGİN OLAN DA CİMRİ ÇIKTI"

Hayatımda çok varlıklı 2 kişi oldu birincisi 24 saatlik evli kaldığım biri, diğeri de ondan sonra birlikte olduğum kişi. Benim için önemli olan Paris'e gitmek değil. Paris'e kimle gittiğim. Hep kalbimin sesi dinledim. Zengin olan da cimri çıktı.