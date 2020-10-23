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’dan eski eşi ile ilgili o iddialara tepki!

Ünlü şarkıcı , Etiler’de karşılaştığı magazin muhabirlerinin sorduğu eski eşi “ ile küs müsünüz? şeklindeki soruya tepki gösterdi.  Sandal şöyle cevap verdi: Öyle şey olur mu? Bizim çocuklarımız var. Yaman ile Yavuz’umuz var. O açıdan ömür boyu bağlantıdayız.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 16:14 Son Güncelleme: 23.10.2020 16:37 ABONE OL
Mustafa Sandal’dan eski eşi Emina Jahovic ile ilgili o iddialara tepki!

Mustafa Sandal, yeni aldığı 350 bin liralık elektrikli aracıyla önceki gün Etiler'deydi. Bir mekanda toplantı yapan Mustafa Sandal, çıkışta aracıyla ilgili sorulara "Artık çevreye karşı daha duyarlı oluyoruz" yanıtını verdi. Şarkıcının aracı için evine şarj istasyonu yaptırdığı da öğrenildi.

Mustafa Sandal'a ayrıca eski eşi Emina Jahovic ile aralarında küslük olup olmadığı soruldu. Yanıtı şöyle oldu: "Öyle şey olur mu? Bizim çocuklarımız var. Yaman ile Yavuz'umuz var. O açıdan ömür boyu bağlantıdayız." (Hürriyet)

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Mustafa Sandal’dan eski eşi Emina Jahovic ile ilgili o iddialara tepki!
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