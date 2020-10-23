Osman Bey babasıyla buluştu ortalık yıkıldı

ATV dizisi 'Kuruluş Osman', Tüm Kişiler'de yüzde 9.39 izlenme oranı ve yüzde 22.48 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Dizinin 30'uncu bölümüne Osman Bey ve Ertuğrul Bey'in kavuşması damga vurdu. #ToyZamanı etiketiyle sosyal medyada da güçlü etki yaratan ve çok konuşulan 'Kuruluş Osman'ın son bölümünde; 'Osman Bey', nihayet obaya döndü ve babası 'Ertuğrul Bey'le buluştu. Baba-oğulun hasretle beklenen kavuşması, sosyal medyada da çok ses getirdi. Dizide Nikola ve Flatyos, Türklerin eline geçen 'uçan ateş'i Söğüt'e yaptıkları gece baskınıyla imha etmeyi başardı. Buna karşılık İnegöl Kalesi'ne yaptığı zekice operasyonla Bizans'a ağır darbe indiren Savcı Bey, Kayı Obası'nda dengeleri değiştireceğini gösterdi. Osman Bey ve Savcı Bey arasında rekabet kızışırken, Ertuğrul Bey'in 'alp başı' vazifesini Savcı Bey'e vermesi Osman Bey'i hayal kırıklığına uğrattı. Ertuğrul Bey'in, Osman Bey'in gönüllü olduğu elçilik vazifesi için de Savcı Bey'i tercih etmesi şaşkınlık yarattı. Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki rekabet nasıl sonuçlanacak? 'Kuruluş Osman', 29 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak 31'inci bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.