Son dakika haberi: Şarkıcı Sıla şef eşi Hazer Amani'den boşanıyor mu? Şarkıcı Sıla'nın arabasındaki gizemli adam kim?

Geçtiğimiz günlerde eşi Hazar Amani ile boşananacakları haberleriyle gündeme gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu günler sonra ortaya çıktı. Şarkıcı Sıla ile Hazer Amani'den boşanıyor mu?
Önceki gece Fulya'daki bir kafede arkadaşlarıyla buluşan Sıla Gençoğlu mekan çıkışı karşısında kameraları görünce panik oldu. Sıla ile aynı araca binen gizemli erkeğin kendini gizleme çabaları ise kafaları karıştırdı.
2020'nin başında evlenen Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani'nin evliliklerinde sorunlar yaşadıkları konuşulmuştu.
AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Hürriyet'in haberine göre; Ocak ayında evlenen Sıla ve şef Hazer Amani şimdilerde ayrılık dedikodularıyla gündemde. Haberler hakkında açıklama yapmayan Sıla, aylar sonra Fulya'daki bir kafede görüntülendi.
Arkadaşlarıyla bir araya gelen şarkıcı, mekanda meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle geceyi erken noktaladı.
GİZEMLİ ARKADAŞ
Mekandan biri erkek iki arkadaşıyla beraber ayrılıp aracına binen Sıla, yeni single'ı "İnandım" için "Hayırlı olsun" diyen muhabirlere teşekkür etti.
Ancak ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı. Aracın ön koltuğuna oturan gizemli erkeğin tavırları ise merak uyandırdı.