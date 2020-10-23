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haberi: şef eşi 'den mu? Şarkıcı Sıla'nın arabasındaki gizemli adam kim?

Geçtiğimiz günlerde eşi Hazar Amani ile boşananacakları haberleriyle gündeme gelen şarkıcı günler sonra ortaya çıktı. ile 'den mu? Önceki gece Fulya'daki bir kafede arkadaşlarıyla buluşan Sıla Gençoğlu mekan çıkışı karşısında kameraları görünce panik oldu. Sıla ile aynı araca binen gizemli erkeğin kendini gizleme çabaları ise kafaları karıştırdı. 2020'nin başında evlenen Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani'nin evliliklerinde sorunlar yaşadıkları konuşulmuştu. Peki şarkıcı Sıla'nın arabasındaki gizemli adam kim?

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:32 Son Güncelleme: 23.10.2020 09:51 ABONE OL
Son dakika haberi: Şarkıcı Sıla şef eşi Hazer Amani'den boşanıyor mu? Şarkıcı Sıla'nın arabasındaki gizemli adam kim?

Geçtiğimiz günlerde eşi Hazar Amani ile boşananacakları haberleriyle gündeme gelen şarkıcı günler sonra ortaya çıktı. ile 'den mu?

Son dakika haberi: Şarkıcı Sıla şef eşi Hazer Amani'den boşanıyor mu? Şarkıcı Sıla'nın arabasındaki gizemli adam kim?

Önceki gece Fulya'daki bir kafede arkadaşlarıyla buluşan mekan çıkışı karşısında kameraları görünce panik oldu. Sıla ile aynı araca binen gizemli erkeğin kendini gizleme çabaları ise kafaları karıştırdı.

Son dakika haberi: Şarkıcı Sıla şef eşi Hazer Amani'den boşanıyor mu? Şarkıcı Sıla'nın arabasındaki gizemli adam kim?

2020'nin başında evlenen ile 'nin evliliklerinde sorunlar yaşadıkları konuşulmuştu.

AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre; Ocak ayında evlenen Sıla ve şef Hazer Amani şimdilerde ayrılık dedikodularıyla gündemde. Haberler hakkında açıklama yapmayan Sıla, aylar sonra Fulya'daki bir kafede görüntülendi.

Arkadaşlarıyla bir araya gelen şarkıcı, mekanda meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle geceyi erken noktaladı.

Son dakika haberi: Şarkıcı Sıla şef eşi Hazer Amani'den boşanıyor mu? Şarkıcı Sıla'nın arabasındaki gizemli adam kim?

GİZEMLİ ARKADAŞ

Mekandan biri erkek iki arkadaşıyla beraber ayrılıp aracına binen Sıla, yeni single'ı "İnandım" için "Hayırlı olsun" diyen muhabirlere teşekkür etti.

Son dakika haberi: Şarkıcı Sıla şef eşi Hazer Amani'den boşanıyor mu? Şarkıcı Sıla'nın arabasındaki gizemli adam kim?

Ancak ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı. Aracın ön koltuğuna oturan gizemli erkeğin tavırları ise merak uyandırdı.

Son dakika haberi: Şarkıcı Sıla şef eşi Hazer Amani'den boşanıyor mu? Şarkıcı Sıla'nın arabasındaki gizemli adam kim?

Görüntülenmemek için elleriyle yüzünü gizleyen adam, ardından maskesini takıp aracın güneşliğini indirdi.

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Son dakika haberi: Şarkıcı Sıla şef eşi Hazer Amani'den boşanıyor mu? Şarkıcı Sıla'nın arabasındaki gizemli adam kim?
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