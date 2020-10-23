Son dakika: Hülya Avşar kızı, Zehra’yı ifşa edenleri affetmedi

Zehra Çilingiroğlu, henüz 17 yaşındayken bir mekânda eski sevgilisini başka bir kızla sohbet ederken görmüştü. Kendini tutamayan Zehra, iddiaya göre genç kızın üzerine demlik fırlatmıştı. Demliğin içindeki sıcak su nedeniyle hafif şekilde yaralanan genç kız, Zehra Çilingiroğlu'ndan şikâyetçi olmuş ve uzlaşmayı reddetmişti. Hülya Avşar'ın kızı hakkında yapılan şikâyet için savcılığa gelerek ifade vermişti. İfadesinde pişman olduğunu dile getirmesinin üzerine birçok yayın kuruluşunda konu haber yapılmış, gündeme getirilmişti.

AVŞAR KIZININ ADINI KORUDU

Basında yer alan haberde kızının adının açık bir şekilde yazılmasında rahatsızlık duyan Hülya Avşar harekete geçerek kızının mağdur edildiğini 18 yaşından küçük olduğunu kişilik haklarının zedelendiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmada savcılık, küçük kızın adının açık yazılması sonucu rencide edildiğini ve Zehra'nın korunma hakkının elinden alınarak, ifşa edildiğini ileri sürerek dava açtı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Avşar'ın kızının adını açık bir şekilde yayınlayan basın çalışanı hakkında yapılan yargılama bugün sona erdi. Mahkeme, 18 yaşından küçük olduğu dönemde Zehra Çilingiroğlu'nun adını haberde açık bir şekilde yayınlayan şahsı 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.