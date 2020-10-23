Survivor Hasan hayatını değiştiren olayı anlattı!

Best Model of Turkey ikincisi, dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu, önceki gün arkadaşlarının düzenlediği sürpriz doğum günü kutlamasıyla 46 yaşına bastı. Kendisi için ilk yarının bittiğini, ikinci yarının başladığını belirten Yalnızoğlu, şöyle konuştu: "6 yaşından beri sporla ilgileniyorum. Jimnastikten futbola, yüzmeden Kung Fu'ya ilgilenmediğim dal kalmadı.

Geçen yıl yaşadığım rahatsızlığın ardından doktorlar bana korkutan bir açıklama yaptılar. Hayati riski yüksek bir ameliyat ve uzun bir tedavi sürecinin beni beklediğini söylediler. Tam bir yıl boyunca Cerrahpaşa'ya gidip geldim. Kendimi resmen dünyadan tecrit ettim. Bir yılın sonunda doktorlarımın desteğiyle kişisel kurtuluş savaşımı kazanıp iyileştim."