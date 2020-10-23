Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 23 Ekim 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Ekim 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 23 Ekim 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Sev beni seveyim seni günleri başlıyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Yaşamı temsil eden Güneş Akrep Burcunda! Ülkemizdeki siyasi kulislerin öne çıktığı günler… Mayıs 1994 Kuruluşlu Jüpiter'i Akrep RTÜK internet ve bilişim alanında önemli yer tutan şirketler ve içerikleri ile ilgili önemli kararlara imza atabilir.
Koç: Kalbin boşsa, konuşmaların ve tavrınla karşı birinin kalbini çalabilirsin. Hayallerin ile davranışların örtüştüğünde daha huzurlu olduğunu anlayacaksın.
Boğa: İlişkin varsa ya da evliysen, ufak bir hafta sonu tatili için plan hazırlığına girebilirsin. Günün akışı kariyerinle ilgili düşüncelerimi toplamana yardımcı olacak.
İkizler: İkili ilişkilerinde beklentilerin yükselirken, hayalinde kurduğun ve amaçladığın şeylere uzanmak için yoğun bir istek duyabilirsin.
Yengeç: Geçmişte aldığın bazı kararlarla yüzleşmen gerekecek. Akşamüzeri beklemediğin akrabalarını ansızın kapında bulabilirsin.
Aslan: Gün içerisinde yeni başlangıçlar yapabilir, girişimciliğini ön plana çıkaracak fırsatlarla karşılaşabilirsin. Uzun zamandır yapmak istediğin yatırım için ilk adımını atıyorsun.
Başak: Çevrendeki bazı insanların gerçek yüzünü göreceğin durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Eğer çalışıyorsan, işle ilgili zorlandığın bazı konuları rahatlıkla halledebilirsin
Terazi: Çocukların varsa, kişisel gelişimlerini destekleyecek kurslara kaydettirebilirsin. Miden ile ilgili problem yaşıyorsan, yağlı gıdalardan uzak durman gerekecek.
Akrep: Bireysel kararlarında destek görmek isteyeceksin. İlişkin varsa ya da evliysen, değer verdiğin kişiyle gözlerden uzak, romantik bir tatil için sürpriz yapabilirsin.
Yay: Sevgilinle arandaki problemleri doğru iletişim kurarak çözebilirsin, uzak kalmak sana iyi gelmeyebilir. Daha ince düşünerek hareket etmende fayda var.
Oğlak: Geleceğini garanti altına almak için farklı denemeler yapacak, keskin kararlar alacaksın. Bu yeni bir iş alanı ya da ek bir proje de olabilir.
Kova: Kendi işini yapıyorsan, alım-satım işleri ile ilgili imza atabilirsin. Ailenin var olan sorunlarına kalıcı çözümler arıyorsun. Ortak noktada buluşmayı başaracaksınız.
Balık: İkili ilişkilerinin ön plana çıktığı günler… Geçmişte bıraktıkların hala zihninde canlanırken yeni bir insana odaklanmak zor gelebilir.
SEV BENİ SEVEYİM SENİ GÜNLERİ BAŞLIYOR
İçinde hem Merkür Gerilemesi hem de hem de Mars gerilemesi aktif olan bir döngüyle baş başayız. ''Bu ne demektir?'' diyen kişiler ise Güneş'in Ekim ayındaki Akrep ziyaretinin standart bir ziyaret olmadığını tecrübe edecekler diyor gökyüzü… Çünkü Güneş'in Akrep burcuna olan bu ziyareti sakin bir şekilde bitmeyecek. Etrafı Retrolarla sarıldığı için Marsiyen günleri daha güçlü hissedeceğiz. Bu güçlü hisler ilişkilerimize de yansırken tutku artacak. Sahiplenme ve aşırı kıskançlığa ev sahipliği yapacak bir transitten söz ediyoruz.
Fiziksel Sorunlar Gündeme Gelebilir
Yaşamın temsilcisi Güneş su burcundayken fiziksel anlamda da hareketli zamanlar yaşayabiliriz. Nasıl mı? Özellikle hassas kas zedelenmeleri ve spora bağlı kramplar Ekim ayında oldukça gündeme gelebilir. Sporu hayatının parçası haline getirmiş kişilerin dikkatli olması üzerinde duruyor bu transit… Bu fiziksel sorunları atlatmanın önemli ipuçlarından birisi ise inatçı tavırları ardımızda bırakmak olacak. Çünkü inatçılık gerginliği, gerginlik ise istenilmeyen kazaları beraberinde getirebilir. İradeli olmak Ekim ayının anahtar kelimelerinden bir tanesi.
Güneş Akrep Burcundayken Zamanımızı Alacak Durumlar;
Güneş Akrep Burcundayken Gündemde Olabilecek Ünlüler?
Kendimizi Eleştirmekten Bitap Düşeceğiz
Güneş'in Akrep burcuna olan ziyaretinde en ziyadesinde kendi yanlışlarımızı da görüyoruz. Gökyüzü ise davranışlarımızdan sadece kendimizin sorumlu olduğunu bize yaşayacağımız tecrübeler ile gösterecek. Kişiliğimizde yapacağımız içsel yolculuk ne kadar engebeli olursa olsun hayata karşı olan mücadelemiz de devam edecek diyor Güneş…