Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 23 Ekim 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Ekim 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 23 Ekim 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Sev beni seveyim seni günleri başlıyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 EKİM 2020 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Yaşamı temsil eden Güneş Akrep Burcunda! Ülkemizdeki siyasi kulislerin öne çıktığı günler… Mayıs 1994 Kuruluşlu Jüpiter'i Akrep RTÜK internet ve bilişim alanında önemli yer tutan şirketler ve içerikleri ile ilgili önemli kararlara imza atabilir.

Koç: Kalbin boşsa, konuşmaların ve tavrınla karşı birinin kalbini çalabilirsin. Hayallerin ile davranışların örtüştüğünde daha huzurlu olduğunu anlayacaksın.

Boğa: İlişkin varsa ya da evliysen, ufak bir hafta sonu tatili için plan hazırlığına girebilirsin. Günün akışı kariyerinle ilgili düşüncelerimi toplamana yardımcı olacak.

İkizler: İkili ilişkilerinde beklentilerin yükselirken, hayalinde kurduğun ve amaçladığın şeylere uzanmak için yoğun bir istek duyabilirsin.

Yengeç: Geçmişte aldığın bazı kararlarla yüzleşmen gerekecek. Akşamüzeri beklemediğin akrabalarını ansızın kapında bulabilirsin.

Aslan: Gün içerisinde yeni başlangıçlar yapabilir, girişimciliğini ön plana çıkaracak fırsatlarla karşılaşabilirsin. Uzun zamandır yapmak istediğin yatırım için ilk adımını atıyorsun.