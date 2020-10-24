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Acun sevgilisiyle birlikte 'da ortaya çıktı! İkilinin arasındaki mesafe dikkat çekti

bir süredir yanında olan kızı Melisa'yı annesi 'na gönderdikten sonra soluğu 'da aldı. Londra'da yaşayan kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi 'nın yanına giden Acun ile sevgilisinin arasındaki mesafe dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 09:44 Son Güncelleme: 24.10.2020 09:59 ABONE OL
Acun sevgilisiyle birlikte Londra'da ortaya çıktı! İkilinin arasındaki mesafe dikkat çekti

Yaptığı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen 51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın 21 yaşındaki sevgilisi Çağla Altunkaya ile ilişkisdevam ediyor.

MELİSA GİDİNCE SOLUĞU AŞKININ YANINDA ALDI

Ilıcalı, bir süredir tatilde olan eski eşi Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'yı yanına almasının ardından Londra'da eğitim gören sevgilisinin yanına gitti. Birlikte alışveriş yapan çift, kendisini tanıyan Türklerin objektiflerine takıldı.

Sevgilisinin aksine maskesiz olan Acun Ilıcalı'nın keyifsiz halleri ve sürekli Altunkaya'nın arkasından yürümesi dikkatler kaçmadı.

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Acun sevgilisiyle birlikte Londra'da ortaya çıktı! İkilinin arasındaki mesafe dikkat çekti
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