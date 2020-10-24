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, tekzip hakkının peşini bırakmıyor

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Mustafa Ceceli, tekzip hakkının peşini bırakmıyor
Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, 2017 yılında eski eşi Sinem Gedik ve kendisi hakkında çıkan haberlerle ilgili yargıya başvurmuştu. Açılan dava sonucunda, 2017 Ekim ayında sonuçlanmıştı ve ilgili yayın organının 'düzeltme ve cevap yayınlanması talebinin kabulüne ve yayınlanmasına' karar verilmişti. Ceceli, söz konusu haberlerle ilgili mahkeme kararı olmasına rağmen tekzip metinini yayınlatamayınca ikinci bir şikayette bulundu. Savcılık, Seçil Şengelir ve Mehmet Emin Öztürk hakkında Düzeltme ve Cevabın Usulüne Uygun Yayımlanmaması suçu kapsamında iddianame düzenledi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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Mustafa Ceceli, tekzip hakkının peşini bırakmıyor
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