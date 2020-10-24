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: Türkiye’de menajerleri çantacı sanıyorlar’

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Özgür Aras: Türkiye’de menajerleri çantacı sanıyorlar’
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 28 yıllık meslek hayatını anlatan iletişim danışmanı Özgür Aras'ın "Artık starlık kavramı kalmadı" açıklaması sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Aras programda, "90'lardan beri alkışına ortak olduğum insanların hepsi gerçek anlamda starlık kavramını yaşayan insanlardı. Şu an alternatifi bol bir çağda herkes aynı" dedi. Bazı takipçiler Aras'a katıldıklarını, bazıları da yeni nesil starların olduğunu dile getirdi. Aras, programda Türkiye'deki menajerlik mesleğiyle ilgili de "Türkiye'deki menajerleri çantacı sanıyorlar. Ben de mesleğimin pahalı bir çantacısıyım" diye konuştu.
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Özgür Aras: Türkiye’de menajerleri çantacı sanıyorlar’
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