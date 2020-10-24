Perşembenin birincisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Üç sezondur, ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan hikayeyi ve kahramanlarını bırakmayan izleyici, bu hafta da diziyi zirveye taşıdı!Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 10.52 izlenme oranı ve yüzde 26.39 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 9.71 izlenme oranı ve yüzde 23.27 izlenme payı alarak birinci oldu. Üçüncü sezonunda da suların hiç durulmadığı 'Bir Zamanlar Çukurova', en büyük sırların ortaya döküldüğü bir bölümle ekrandaydı.