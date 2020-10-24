Perşembenin birincisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Üç sezondur, ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan hikayeyi ve kahramanlarını bırakmayan izleyici, bu hafta da diziyi zirveye taşıdı!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 10.52 izlenme oranı ve yüzde 26.39 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 9.71 izlenme oranı ve yüzde 23.27 izlenme payı alarak birinci oldu. Üçüncü sezonunda da suların hiç durulmadığı 'Bir Zamanlar Çukurova', en büyük sırların ortaya döküldüğü bir bölümle ekrandaydı.