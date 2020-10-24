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Son dakika haberi: hesabından duyurdu! koronavirüse yakalandı

hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda: Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama cok şükür hafif semptomlarla geçiyorum.Kuzey ve Berfu negatif,İzmit'te ailesinin yanında.Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum.iyi dilekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi: 24.10.2020 20:39 Son Güncelleme: 24.10.2020 21:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Sosyal medya hesabından duyurdu! Eser Yenenler koronavirüse yakalandı

hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda: Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama cok şükür hafif semptomlarla geçiyorum.Kuzey ve Berfu negatif,İzmit'te ailesinin yanında.Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum.iyi dilekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandıÜnlü oyuncu Eser Yenenler'in testi pozitif çıktı. Tedaviye başlayan Yenenler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de Eser Yenenler evindeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıkmıştı.

Son dakika haberi: Sosyal medya hesabından duyurdu! Eser Yenenler koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu , koronavirüse yakalandı. Aldığı test sonucu kendini evde karantinaya alan ve tedavi sürecine başlayan Yenenler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Sosyal medya hesabından duyurdu! Eser Yenenler koronavirüse yakalandı

EVLERİ TUTUŞMUŞTU
Geçen aylarda şehrin kalabalığından kaçıp orman içinde bir eve taşınan ile eşi Berfu Yenenler büyük korku yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler, evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıkmıştı. Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşamıştı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

Son dakika haberi: Sosyal medya hesabından duyurdu! Eser Yenenler koronavirüse yakalandı

"Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık.

Son dakika haberi: Sosyal medya hesabından duyurdu! Eser Yenenler koronavirüse yakalandı

Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi."

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Son dakika haberi: Sosyal medya hesabından duyurdu! Eser Yenenler koronavirüse yakalandı
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