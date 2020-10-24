Son dakika haberi: Sosyal medya hesabından duyurdu! Eser Yenenler koronavirüse yakalandı

Eser Yenenler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda: Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama cok şükür hafif semptomlarla geçiyorum.Kuzey ve Berfu negatif,İzmit'te ailesinin yanında.Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum.iyi dilekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandıÜnlü oyuncu Eser Yenenler'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye başlayan Yenenler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de Eser Yenenler evindeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıkmıştı.