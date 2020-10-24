Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Ekim 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Ekim 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Ekim 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür Güneş'in kalbinden geçiyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 EKİM 2020 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş, Merkür'ün kalbinden geçecek. Bu geçiş sağlık alanındaki gelişmeleri işaret ediyor. Dünya genelinde aşı çalışmaları hakkında kamuoyuna net veriler aktarılabilir. 1 Kasım 1993 kuruluşlu ve Akrep burcu olan Avrupa Birliği tarım ilaçlama konusunda dünyayı ikiye bölebilir.

Koç: Fikirlerin konusunda sabitleşmen ve sivrilmelerinle çevrendekilerin kalbini kırmana neden olabilir. Günü evinde ve yalnız değerlendirmek isteyebilirsin.

Boğa: Eski ilişkilerin ansızın gündeme gelmesiyle, bazı kararları hızlıca alma gerekebilir. Aileni merkezine alıyorsun.

İkizler: Yaşam alanında yapacak olduğun değişiklikle, kendini içinde bulunduğun yorgunluktan çekip çıkarmak isteyebilirsin.

Yengeç: Sakin bir günün hayalini kurmuşken beklemediğin bir yoğunluğun içinde bulabilirsin kendini. Yaptığın planlar birbirine dolanabilir, kime ne söz verdiğini unutabilirsin.

Aslan: Yoğun bir gündemle güne başlıyorsun. Planlarının iptal olması ve aksilikler üst üste gelmesiyle ilgili kendini eleştirebilirsin.