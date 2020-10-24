Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Ekim 2020 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Ekim 2020 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Ekim 2020 Pazar burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür Güneş'in kalbinden geçiyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş, Merkür'ün kalbinden geçecek. Bu geçiş sağlık alanındaki gelişmeleri işaret ediyor. Dünya genelinde aşı çalışmaları hakkında kamuoyuna net veriler aktarılabilir. 1 Kasım 1993 kuruluşlu ve Akrep burcu olan Avrupa Birliği tarım ilaçlama konusunda dünyayı ikiye bölebilir.
Koç: Fikirlerin konusunda sabitleşmen ve sivrilmelerinle çevrendekilerin kalbini kırmana neden olabilir. Günü evinde ve yalnız değerlendirmek isteyebilirsin.
Boğa: Eski ilişkilerin ansızın gündeme gelmesiyle, bazı kararları hızlıca alma gerekebilir. Aileni merkezine alıyorsun.
İkizler: Yaşam alanında yapacak olduğun değişiklikle, kendini içinde bulunduğun yorgunluktan çekip çıkarmak isteyebilirsin.
Yengeç: Sakin bir günün hayalini kurmuşken beklemediğin bir yoğunluğun içinde bulabilirsin kendini. Yaptığın planlar birbirine dolanabilir, kime ne söz verdiğini unutabilirsin.
Aslan: Yoğun bir gündemle güne başlıyorsun. Planlarının iptal olması ve aksilikler üst üste gelmesiyle ilgili kendini eleştirebilirsin.
Başak: Müzik zevkini genişletmek için yeni şeyler dinlemek üzere, müzik listeni yenileyeceksin. Geçmişinden gelen konuları bir kenara bırakmak istiyorsun.
Terazi: Arkadaşlarına uzun zamandır vakit ayırmadığını fark edip, onlarla plan yapmak üzere iletişime geçebilirsin. Dolabını yenilemek istiyorsun.
Akrep: Unutmaman gereken özel bir günü telafi etmek için bir akşam yemeği organize etmek isteyebilirsin. Sorunlara hızlı çözüm üretmeye çalışıyorsun.
Yay: Partnerin ile aranda çıkacak problemler istemediğin noktalara evirilebilir. Gönlünü almak için keyifli bir akşam planlayabilirsin.
Oğlak: İnsanlarla kurduğun iletişimde, dikkat etmen gereken bir gün. Sır olarak verdiğin konular iki kişi arasında kalmayabilir.
Kova: Hobilerine zaman ayırıp yalnız kalmak istediğin bir plan yapıyorsun. Eğitim hayatı devam eden bir Kova burcuysan, sevineceğin haberler alabilirsin.
Balık: Duygu durumundaki kontrolsüzlük en çok aileni etkileyebilir. Kardeşlerinle incir çekirdeğini doldurmayacak meseleler yüzünden tartışmalar yaşayabilirsin.
MERKÜR GÜNEŞ'İN KALBİNDEN GEÇİYOR
Güneş'in su burcuna olan ziyareti daha tazeyken iletişim gezegeni ile kavuşması beklenmedik zamanların habercisi niteliğinde olabilir. Sağlam temeller üzerine planlar ve istikrar ile ilgili yoğun süreçlere giriş yapıyoruz.
Güneş ve Merkür'ün Şakası Yok
Sakin bir yıl gibi başlayan 2020 yılı önemli kırılmaları ile en unutulmaz yıllar arasına girmeyi başardı. Bu sıkışmalarla dolu yılın etkilerini ise halen görüyoruz. Gökyüzü transitleri 2020 yılının zor süreçleri de beraberinde getireceğinin işaretlerini vermişti. Bu da demektir ki Güneş'in Merkür ile olan kavuşumunun şakası yok. Kendi potansiyelimizi de aştığımız bir döngüye giriyoruz.
Eksik Gördüğümüz Yerlere Yoğunlaşıyoruz
Yaşantımızda eksik gördüğümüz alanlara yöneleceğimizi ve buraları değiştirmek için yoğun bir çaba vereceğimizi işaret eden Güneş – Merkür kavuşumu aslında odak noktamızı bambaşka yerlere çevirmemizi sağlayabilir. Daha önce duymadığımız şeyleri duyacağımız bir kavuşumdan geçerken hangi konuda ne yapmamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. İlerlemek istediğimiz yolu bir nevi kendimiz açacağız. Geleceğimizi planlarken yaşanabilecek aksilikleri ise atalet göstermeden aşmak isteyeceğiz. Güneş ve Merkür Kavuşumu bizlere;
Görünmez Bir Baskı Hissedebiliriz
Zihinsel ve fiziksel anlamda yol kat etmek isterken çevremizdeki baskı havasını solumak şaşırtıcı olmayacak. İletişim gezegeni Merkür, Güneş ile kavuşurken aslında söylememiz gereken cümleleri tam yeri ve tam zamanında söylememiz gerektiği gerçeği ile bizi baş başa bırakacak. Önceliklerini erteleyenler ise daima görünmez baskıyı hissedebilirler. Dolayısıyla gök kubbe daima karar vermeye hazır kişileri Ekim ayı boyunca destekleyecek.
İletişim Gezegeniyle kavuşum yapan Güneş, neyi ne zaman söylememiz üzerinde bu kadar durmuşken sıkılma hali gösterenlerin de sayısı artacak. Ancak hayatta düştüğümüz zamanlarında olduğu gerçeğini bilmek gerekiyor. Güneş'in iletişim gezegeni ile olan kavuşumu ise; ''Önemli olan ise nasıl düştüğümüz değil, kalkmaya çalışırken verdiğimiz çabadır'' dedirtecek.