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Eski kayınbirader yeniden yargılanacak

Ünlü ’yi yağmalamaya teşebbüs edip darp ettiği iddiasıyla yargılanan eski kayınbiraderi beraat etmişti. Karara itiraz eden Denizli haklı bulundu. Mahkeme, yeniden yargılama yapılmasını istedi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Eski kayınbirader yeniden yargılanacak

CAN GÜVENLİĞİM YOK

Mustafa Denizli, 2010 yılında evlendiği Evin Elçi'nin boşanmak için 5 milyon lira istediğini ve ağabeyi Heja Elçi tarafından darp edildiğini belirtip şikayetçi olmuştu. Kayınbiraderinin kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyen teknik adam, can güvenliğinden endişe ettiğini belirtmişti. Hakkında tehdit ve basit yaralama suçlarından dava açılan Heja Elçi beraat etmişti



OLAĞAN AKIŞA AYKIRI DEĞİL

Ünlü teknik direktör, kayınbiraderi hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. Dosya, Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gönderildi. Denizli'nin geç şikayette bulunmuş olmasının hayatın olağan akışına aykırı olmadığını belirten BAM, kararı bozdu. Dava dosyası, yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye geri gönderildi.

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Eski kayınbirader yeniden yargılanacak
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