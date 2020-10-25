Eski kayınbirader yeniden yargılanacak

CAN GÜVENLİĞİM YOK



Mustafa Denizli, 2010 yılında evlendiği Evin Elçi'nin boşanmak için 5 milyon lira istediğini ve ağabeyi Heja Elçi tarafından darp edildiğini belirtip şikayetçi olmuştu. Kayınbiraderinin kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyen teknik adam, can güvenliğinden endişe ettiğini belirtmişti. Hakkında tehdit ve basit yaralama suçlarından dava açılan Heja Elçi beraat etmişti





OLAĞAN AKIŞA AYKIRI DEĞİL



Ünlü teknik direktör, kayınbiraderi hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. Dosya, Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gönderildi. Denizli'nin geç şikayette bulunmuş olmasının hayatın olağan akışına aykırı olmadığını belirten BAM, kararı bozdu. Dava dosyası, yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye geri gönderildi.